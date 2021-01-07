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北京-17°C停電居民凍到哭   華春瑩這樣回應（組圖）

社會熱點 11:33 2021/01/07

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北京-17°C停電居民凍到哭   華春瑩這樣回應

殘酷級寒流來襲，北京多個地區出現攝氏零下17度超低溫，但首都至少海淀等地區周三早上及晚間卻被指無預警下停電，供暖亦突然中斷，居民紛紛在社交媒體上叫苦，有人嘆說「我會不會被凍死」。中國外交部發言人華春瑩回應內地停電狀況時，叫外國「不用擔心」。

內地主流媒體都未有報道北京部份地區周三的停電，但微博等社交媒體流傳不少帖文，訴說寒天停電之苦。綜合居民留言，早上已一度發生停電，其後恢復，但至傍晚6時許再次中斷。

至少海淀、朝陽及平谷部份區域曾停電

由於適值強勁冷空氣到達，氣溫跌至零下17度，北京海淀區居民周三叫苦；有人留言說，「能見度：零；北京溫度驟降，家裡停水停電停暖」，更問道「我會不會凍死」。

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廣州大停電元兇找到了 不是限電而是這個（組圖，有片）

停電似乎不止海淀區，有北京朝陽區居民在周四凌時發帖，抱怨當局不事先通知就停電，問是否電力需求負荷過重、是否冷天凍壞供電系統。

而北京郊區平谷區，也有居民貼出照片，周三在白天已貼出停電告示，但事前沒有通知。

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除了北京外。山東師範大學據報周三也全校停電，學生在黑暗中上課。有學生說，「暖氣不熱，飯都涼的，大晚上還停電，我是山頂洞人是吧」、「學校停電了，黑著上課，沒網沒燈沒飯，我以為我在逃難！疫情當下，還有3周的學期，我已經考完期末好久了。不知道我是觸犯了什麼天條要我這麼遭罪。『冷死了餓死了』，思鄉啊，怕回不去。」。

華春瑩：中國總體電力供應有保障

廣東東莞部份鎮區近日出現限水，居民連飯都煮不了，就連沖澡、上廁所都成了大問題。

內地部份地區一再出現停電狀況，在周三的中國外交部例行記者會上，新華社記者問到，「我們注意到個別外國專家和媒體日前稱，中國主要城市實行了停電限電措施，但外界無法瞭解實情，這種不透明將影響外界對中國發展的信心。對於相關說法，你有何回應」？

南方斷電無關停購澳洲煤  這才是真相（組圖，有片）

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華春瑩先是回應，指這不是外交問題，但她接著稱，中國總體的電力供應能力是有保障的，而且相關部門也多次及時地把電力供需形勢，以及採取的措施向公眾發佈。

她強調，「這個問題應該是非常清楚的，國外一些人和媒體可能不了解情況，那麼他們清楚了這個情況之後，他們不必為中國的電力供需感到擔憂」。

責任編輯：鄧國強

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