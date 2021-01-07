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【中印衝突】兩軍坦克邊境對壘 解放軍在高地設戰略哨所（組圖）

國情動向 11:55 2021/01/07

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印度向邊境西綫增兵

在中印談判近乎無進展的情況下，兩軍邊境對峙進一步加劇。印度軍隊繼續在邊境西綫地區增兵，已部署坦克、各類戰車等重型武器；解放軍同樣派出坦克佈防，並在高地設置戰略哨所，派出精銳部隊進駐，以應付隨時可能出現的擦槍走火。中國外交部近日強調，中方嚴格遵守中印簽署的協議，但同時會堅定不移維護領土主權。

綜合中印媒體消息，最新衛星圖像顯示印度在拉達克實際控制線地區的戰略部署，多個戰略要地如班公湖、熱贊拉和熱欽山口等都派駐了坦克；在熱贊拉和熱欽山口和穆赫帕裏等地區出現30輛至35輛中國坦克，位置緊靠印軍陣地，估計屬輕型坦克。另外，中國據報正動建興建各類設施，包括適合長期居住的營地，位處喀喇崑崙山口、熱欽拉附近。

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央視近日以紀錄片形式，公開了解放軍在邊境高地新設的「5592觀察哨」，哨所派駐的是解放軍的精銳部隊，專門監視印軍的異動，具有強大的反步兵火力，以及一定的反輕裝甲作戰能力。部隊僅有18人，明確分為高射機槍小組、迫擊砲小組、便攜式防空導彈雙人小組，以及狙擊手，並擁有防彈車、榴彈發射器等裝備，足夠應付多數突發情況。

報道形容該部隊「人數不到一個排，火力配屬卻強於一個排......行家們尤其是雪山另一邊的『假想敵』（印度軍隊）看到這一幕，心裡必然有所感」。另有分析指，央視曝光的可能只是眾多哨所的其中一個，這些哨所單獨、連結起來的作戰能力，足以令印軍非常頭痛。

【中印衝突】解放軍興建新直升機場 瞄準印軍戰略要地（組圖）

【中印衝突】印度擬向邊境增兵 先用牧民打頭陣？

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責任編輯：陳建錫

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