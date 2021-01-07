【新冠疫情】南京進口貨物倉庫地面帶毒 存放FedEx貨物

繼冷鏈食品、汽車配件外包裝檢測出新冠病毒陽性後，江蘇南京在進口貨物倉庫地面亦檢出陽性。該倉庫存有美國聯邦國際快遞（FedEx）運輸到該公司的進口貨物。

據南京市新冠肺炎疫情聯防聯控工作指揮部辦公室发布，1月6日，南京市江北新區某企業進口貨物日常檢測中发現一進口貨物倉庫地面樣本檢測結果呈新冠病毒核酸陽性（該倉庫存放有通過美國聯邦國際快遞運輸到該公司的進口貨物）。

隨後，市、區立即啟動疫情防控應急響應機制，對該公司涉疫倉庫進行封閉，貨物進行封存，對進出倉庫轉運車輛予以停用，對快遞公司涉及人員進行排查，並全面開展人員排查隔離、採樣檢測、場地消殺等處置措施。人員核酸檢測結果均為陰性。

對此，微博網民首先稱讚南京市反應迅速，「為南京速度點讚」，在發現陽性後的短短時間內就做好人員排查隔離及檢測的工作。也有網民指出，「希望海關做好第一道進口消殺工序」。

還有人戲稱，最近的疫情源點大多都來自進口貨物，「國際疫情趨勢有種農村包圍城市的感覺，我們就是那個被包圍的！防疫這件事真的是大家好才能真的好，不然光憑我們一己之力，還是比較艱難！」

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責任編輯：尹航

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