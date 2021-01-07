【新冠肺炎】廣東現首宗南非變種病毒 疫苗隨時無效？

▲ 全國各地機場加強對入境旅客的檢測

在國內反彈之際，海外疫情亦來勢洶洶。廣東省委宣傳部昨日（6日）晚間公布，省疾控中心在一宗新加坡傳入的病例中，分離出被稱為「501Y.V2」的南非變種病毒。英國方面指出，該病毒與英國當地變種病毒同樣有較強傳染力，但對疫苗的抗性更加利害，恐令接種的效用減弱，或需要調整疫苗以達到更佳保護效果。

省委宣傳部指，該名55歲的南非籍男病人為某航空公司的機師，上月8日從新加坡入境廣州，經採集鼻咽拭子進行核酸檢測結果為陽性，隨後由負壓救護車轉運至廣州市第八人民醫院進一步隔離治療。他入境以來均受到閉環管理，目前仍在住院隔離治療。省疾控中心近日收到其病例咽拭子樣本，在病毒基因組序列中找到南非突變株。

英國廣播公司（BBC）引述多名學者的研究分析指，南非變種中的變異有可能在一定程度上影響疫苗的功能，其出現額外的突變包括一些病毒刺突蛋白（spike protein）的變化，刺突蛋白是一種糖蛋白，是病毒進入人體細胞的「鑰匙」。它也是疫苗開發的重點，是宿主免疫防禦的主要標靶，這就是為甚麼專家們對這些特殊的突變感到擔憂。

雷丁大學細胞微生物學專家Simon Clarke表示，南非變體與肯特變體的變化相比，會導致刺突蛋白髮生更廣泛的改變，可能會使病毒對疫苗引發的免疫反應更為遲鈍。不過目前還沒有證據表明這種變種會導致更嚴重的疾病，也沒有證據顯示經過審批的疫苗，對此變種沒有防疫效果。

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責任編輯：陳建錫

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