瑞銀：倘美元貶值超預期 人民幣年中或見6.2

投行瑞銀發表發表報告稱，隨中美關係的穩定及持續的海外資金流入，將推動人民幣繼續走強，預測今年末人民幣兌美元為6.4，但如美元貶值幅度超出預期，則年中有可能升至6.2，並可能在較大範圍內波動。

人民幣或在較大範圍內波動

瑞銀首席中國經濟學家汪濤撰寫的報告表示，中國預期錄得巨額貿易順差、A股被納入更多的國際指數將促進更多資金流入，中國較高的利差都是支撐人民幣的因素。

同時，內地對資本外流的控制放鬆及鼓勵人民幣跨境流動，和環球經濟復甦下其他資產的競爭力增加，則可能限制人民幣的強勢。

瑞銀表示，其基線預測是全球經濟將於2021年強勁反彈，而在多種疫苗面世的幫助下，第二季新冠病毒的確診數字將會大幅下跌。儘管全球的複蘇很可能由內需帶動，特別是服務業，但整體復甦也將會支持中國對中國出口的強勁需求。

即使其他競爭經濟體復工情況改善，以及對居家商品的需求可能減弱，該行預期以美元計中國今年的出口額仍將有10%的按年增長，較去年3%的增幅擴大，今年中國GDP實質增長將達8.2%。

此外，預期中美關係趨穩定及兩國首階段貿易協議繼續實施，應會減少貿易及供應鏈上的不確定性。

在岸人民幣兌美元周三收盤縮量微升報6.464元，與中間價同創逾30個月新高；今日早盤則續升至6.4550元。

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責任編輯：蒯宇澄

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