【新冠肺炎】內地疫情為何集中北方？潛伏期是否變長？3專家解答

▲ 內地疫情為何集中北方？潛伏期是否變長？3位專家同解答

目前全國中高風險區域達50個，中高風險區域基本都集中在北方省份。這是否意味著高緯度地區或者北方城市在冬季出現疫情的風險更高？此外，近期部分地區疫情的源頭均始於隔離期滿14天的人員，是否意味著新冠病毒感染潛伏期變長？專家為你分析情況。

對於北方城市是否出現疫情風險更高，上海市公共衛生臨床中心黨委書記、復旦大學附屬華山醫院傳染病科教授盧洪洲指出，隨著北半球進入冬季，氣溫降低，無論是物品還是環境，沾染病毒後，病毒的存在時間更長，相對來說傳染性更明顯。

盧洪洲也表示，北方越冷的地方，人們越容易在封閉、溫暖的空間中活動，這就容易造成人和人之間的傳播。香港大學生物醫學學院教授、病毒學家金冬雁補充，到了冬季，人們室內活動增多，導致人員聚集，所以出現疫情散發也並不奇怪。

【新冠肺炎】廣東現首宗南非變種病毒 疫苗隨時無效？

【新冠疫情】南京進口貨物倉庫地面帶毒 存放FedEx貨物

另一個值得關注的現象是，近期部分地區疫情的源頭均始於隔離期滿14天的人員。根據北京市衛健委通報，2020年12月下旬，一名27歲的吉林籍男子於11月28日由香港抵達北京後，接受了14天的集中隔離，隔離期結束後入住酒仙橋地區酒店，第二天便出現發熱腹瀉等症狀。之後確診。而沈陽、濱州、無錫也均發現了類似情況。

目前尚無定論潛伏期是否變長

這是否意味著，新冠病毒感染潛伏期是否變長了？金冬雁表示目前尚無定論，因為還沒找到相關證據。而隔離14天期間核酸檢測陰性，也有可能是因為檢測采集手法或者病毒感染過深導致。

復旦大學公共衛生學院教授薛迪指出，對於新冠病毒感染來說，潛伏期是一個時間段，而不是恆定的。集中隔離期定為14天是基於醫學評估的綜合考慮，新冠病毒感染後大概率14天之內都會發病。雖然可能存在潛伏期超過14天的小概率病例出現，但只要能夠做到早發現早報告，風險仍然是可控的。

【河北疫情】河北昨增51宗本地個案 石家莊3官員防疫不力被問責

【河北疫情】北京內部會議錄音流出 河北疫爆真相曝光（組圖，有片）

【河北疫情】石家莊爆疫瀕臨封城 確診過百急全民檢測

責任編輯：游昊雲

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁