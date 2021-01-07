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【河北疫情】石家莊航班暴減逾八成 機場今變成這樣（組圖）

社會熱點 13:02 2021/01/07

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石家莊的正定機場幾乎見不到旅客

河北疫情反彈，「重災區」石家莊市已處於半封城狀態，陸、空對外交通近乎中斷。內媒報道，截至今日（7日）上午11時，石家莊正定機場取消（含提前取消）進港航班119架次、出港航班112架次，整體取消率超過八成。從發布戰時狀態至今，當地機場累計取消超過700班航班。河北多地政府已發出呼籲，要求在外地的居民勿返鄉過年。

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報道指，受石家莊疫情影響，多間航空公司已取消前往正定機場的航班。根據石家莊戰時狀態有關要求，機場嚴格落實車輛載運率不高於50%和消殺要求，落實疫情防控措施，臨時開通至民航大酒店旅客班車，增加至機場高鐵站擺渡車頻次，讓抵離旅客可通過地鐵、高鐵、班車等方式順利返回市區。

唐山市白官屯鎮疫情防控辦公室發布倡議，堅持非必要不離村、非必要不出區，並主動勸導身邊親朋好友節假期間不外出，就地居家過年，「已外出和在我鎮務工人員留在當地過年」；邱縣疫情防控領導小組辦公室提出「來（返）邱人員必須報備」，並倡導在外人員非必須不回來，待明年春節後春暖花開的適宜時節，再返鄉再相聚。

其餘包括河間市、石家莊市藁城區也都建議在外人員留在當地過春節，原則上中高風險地區的人員不要返回河北。

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責任編輯：陳建錫

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