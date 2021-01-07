美國衰落世界重心移向中國？福山這樣推論

美國2020年大選和新冠疫情引爆的亂局，至今仍無止境，最新是美認輸的特朗普支持者，史無前例入侵國會大廈。曾因《歷史終結論》紅遍學界的美國日裔學者法蘭西斯．福山（Francis Fukuyama）日前接受法媒訪問時，也直美國出現民主危機、世界呈現重心逐漸朝亞洲尤其中國轉移的趨勢。但最終誰勝誰負，目前仍難說。

福山在1989年提出《歷史終結論》，稱西方國家自由民主制的到來，可能是人類社會演化的終點、是人類政府的最終形式。他當年憑此一炮而紅，但隨中國近年崛起，《歷史終結論》漸漸被人質疑。

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福山近日接受法國費加羅報（Le Figaro）採採訪時，也承認了2020年的美國出現了「民主危機」，西方自由主義體系對處理疫情、選舉問題時，出現了明顯的缺陷，世界呈現了重心逐漸朝亞洲尤其中國轉移的趨勢。

過去唱好西方民主制度的福山，罕有地以美國為例，談及民主缺陷引起外界關注，不少分析都跟進臚列出「民主美國」衰敗的各種徵兆，其中台灣聯合報舉出以下例子。

其一：美國GDP或被超越

首先，美國GDP將在不久之後的2028年被中國超越。最近英國智庫「經濟及商業研究中心」（CEBR）指出，由於中國和美國在新冠疫情中復甦的進展南轅北轍，中國將於2028年超越美國成為全球第一大經濟體，比此前預估提早五年。在全球GDP霸主寶座上已坐了130年的美國，無須多久，即將被中國取代。

其二：美國號令天下影響力開始弱化

例子之一是2014年，中國國家主席習近平在APEC會議中倡議「一帶一路」，並宣布將成立「亞洲基礎建設投資銀行」，一向作為美國鐵桿盟友的英國，不顧美國反對，在截止日前半個月宣布加入。亞投行之役，第一次鮮明地反映了中、美兩國氣勢的變化。

與此類似的，則是去（2020）年年底，中、歐雙方在投資協定達成協議前最後一刻，美國又出手了，由即將出任拜登（Joe Biden）政府的美國國安顧問蘇利文文（Jake Sullivan）在推特上放話，語帶警告地提醒歐盟在作決定前應先與美國商量，但僅僅兩天之後，中、歐雙方即高調宣布已完成投資協定的磋商工作。美國已不能號令天下，又添一例。

其三：中國朋友圈正在擴大

在中、歐投資協定達成協議前一個半月，中國與亞太14個國家共同宣布簽訂RCEP，這一個全球覆蓋人口最多，GDP規模最大的自貿協定，也包括了日本、澳洲與紐西蘭等與美國關係密切的國家，自非美國所樂見。

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其四：抗疫反映美國治理能力遜色

這次疫情美國治理能力之錯亂，尤其是相對於中國的出色表現，有如天壤之別；還有總統大選的亂象，也到了連美國自己人都看不下去的地步。

其五：美國經濟結構弱化

經濟結構方面，由於上世紀下半葉，美國醉心發展金融產業忽視製造業，導致製造業的空洞化，也因此成就了中國成為全球製造業王國，從奧巴馬（Barack Obama）到特朗普（Donald Trump）開始意識到此一危機時，已難以扭轉。對任何一個大國而言，製造業空洞化不僅是個經濟危機，更有可能演變為國安危機。

其六：美國社會貧富差距惡化

在資本主義不斷深化，及飲酖止渴的金融QE（量化寬鬆）的操作下，美國社會貧富差距的惡化幾乎已成了一條不歸路，不但嚴重地威脅社會穩定，還因此助長民粹意識，進一步傷害了美國一向自詡的政治體制；另一方面，種族矛盾與仇恨，也成了一向號稱美國是一個民族大熔爐的最大諷刺。

值得注意是，儘管許多理據指美國衰敗，但福山在費加羅報的採訪中最後補充，中美競賽誰輸誰贏目前難料。

福山：沒足夠信息了解中國復蘇實況

福山指，特朗普錯在沒有組建一個更強大的西方聯盟反對北京，而拜登將扭轉此一局面，在盟友之間建立更大的團結，並阻止「中國的進步」。但這將是一場漫長的鬥爭，「我不確定西方是否一定會是輸家」。

福山談到中國的實力時又稱，目前沒有足夠的具體信息來了解中國真正的復蘇情況。 特別是有很多關於失業率的報道，據說這比政府準備承認的要高得多； 最近幾天，中國主要城市實行了停電限電的措施。 他認為中國正發生着一些事，但外界卻無從了解真正的實情。

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責任編輯：鄧國強

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