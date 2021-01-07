▲ 美國民主出大亂子 拜登抵制中國策略現3問題

美國民主陷入大混亂。美國多地右翼民眾響應總統特朗普號召，到首都華盛頓干擾國會確認總統大選選舉人票結果，與警察爆發流血衝突，增至至少4人死亡。美國國會山莊更在1812年英軍火燒華盛頓以來，首次遭到暴力攻陷。時值拜登準備接任美國總統，打算團結民主國家聯手抵制中國，美國自身民主制度卻受到前所未有挑戰。美媒更認為，拜登對抗中國策略會遭遇不少困難。

拜登提出上任之後，聯同其他民主制度夥伴召開「民主峰會」（Summit of Democracies），就貿易、科技、人權、勞工、環境等一系列議題制定統一立場，應對中國崛起。不過，《華爾街日報》坦言，拜登這策略要成功並不容易。

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文章指出，特朗普以單邊主義執政4年後，美國的潛在夥伴可能不再情願加入拜登的計劃。因為2024年大選，不能排除有和特朗普相似的政客接掌美國，而特朗普本人亦表示有意再次參選總統。

與此同時，新冠疫情重創全球經濟，中國仍保持增長。墨西哥前駐華大使瓜哈爾多（Jorge Guajardo）反問，拜登要求其他國家放棄在唯一增長主要經濟體的機會，換取甚麼？「美國已證明了是個不可靠的夥伴。」

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再者，文章亦稱，拜登「民主峰會」概念可能會引起爭議。如果美國邀請台灣加入，那肯定會引起北京反彈；邀請印度的話，又等同視而不見印度不良人權狀況，衝擊聯盟信譽，惟不邀請印度則會削弱任何聯手對抗中國的力量。

事實上，拜登統戰盟友策略在他未上任前已連番遭遇挫敗。中國與亞太14國去年11月簽定《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），包括了日韓澳紐這些美國盟國。歐盟12月底亦與中國完成了，長達7年的《中歐全面投資協定》談判。美國自身民主質素新年即再打重大折扣，對盟友的號召能力或已難復從前。

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責任編輯：連兆鋒