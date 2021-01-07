【中美科技戰】芯片漲價潮來襲 衝擊汽車、家電等下游企業

去年下半年以來，由於8英寸晶圓廠產能持續緊張，引发電源管理IC、功率半導體等供不應求而開啟漲價潮。受提價效應提振，外界預期對半導體公司業績形成利好，但芯片（又稱晶片）產業鏈下游的終端企業，比如汽車、智能手機、家電等，則受到衝擊。

功率半導體產品迎來新一輪漲價

據內地澎湃新聞，1月6日，國內最大的功率半導體企業華潤微電子（以下簡稱「華潤微」）調價函流出，通知客戶新一年將對公司產品價格做相應調整，調整幅度視具體品種不等。外界分析認為，華潤微提價可能引发功率半導體產品新一輪漲價行情。

本輪芯片漲價潮是源於上游原材料價格上漲、產能緊張、供需矛盾導致。從各家企業的漲價方案看，最高的產品提價30%，也有的提價10%或20%。更早之前，中芯國際、紫光國微等公司也表示新年不排除上調產品價格。

芯片漲價潮有利於芯片企業本身，但對芯片產業鏈下游的終端企業則非利好。去年底，汽車行業首先曝出因芯片緊缺導致車廠停產。

不止汽車行業，其他家電、智能手機、PC等電子設備制造商都面臨著芯片短缺的壓力。

中汽協副秘書長兼行業发展部部長李邵華日前在受訪時表示，「多重因素的疊加影響，導致芯片供需矛盾在這一時間段集中顯現。由於芯片供應短缺，部分企業的生產可能在明年第一季度受到較大影響。不過，就明年全年而言，芯片短缺的影響將不會太大，目前尚難以做出定量估計。」

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責任編輯：尹航

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