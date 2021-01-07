「特朗普玩大了」 胡錫進嘲美國示威反映政治制度被高估

▲ 胡錫進指美國政治制度被外界高估

「特朗普總統玩大了！」內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進7日在微博發文評論特朗普支持者衝擊美國國會、引發多人死傷一事。他指本次事件並非完全是特朗普的責任，實際上美國政治制度被外界高估，且正在倒退。他又提到香港2019年爆發反修例示威時，部分美國政客曾公開支持示威者，希望他們今次也作出類似表態，暗指這些政客虛偽和雙重標準。

胡錫進：將挑戰拜登政府權威，削弱其合法性

胡錫進表示，如果認為本次事件只是特朗普 個人任性引發的鬧劇，美國成功地把他選下去就是糾錯，那是天真的想法。特朗普的支持者能夠這樣衝擊國會，是美國社會嚴重撕裂，那個國家的法治已經無法有效管控這種分裂的結果。 特朗普仍有那麼多支持者，他們的巨大情緒將構成對拜登政府權威的嚴重挑戰，削弱後者的合法性。

有人說，美國畢竟不是烏克蘭，那個國家有能力迅速重建全體國民對憲法的忠誠，他們太高看美國政治制度的法力了。毫無疑問，那個制度在退化，並有發生癌變的跡象。

這個時候，中國人自然會想起民主黨籍眾議院議長佩洛西曾讚揚香港示威者的暴力活動是「美麗的風景線」，請她別啞巴，也說說特朗普支持者攻擊國會，屬於美麗到哪個級別的風景線吧。他最後表明 譴責所有違法的暴力活動，亦 譴責所有出於政治目的而美化暴力活動的人。

央視：將所謂「美式民主」的遮羞布撕個乾淨

央視隨後也發表評論指，本次由特朗普支持者表演的「全武行」，將美國政客吹噓的「美式民主」最後一片遮羞布扯了下來。這場由選舉導致的暴亂、由暴亂引發的悲劇，讓全世界瞠目結舌。一向標榜民主、人權的美國卻成了暴亂、衝突、禁足的國度。這不僅是社會分化的民主鬧劇，也折射了美國民粹的制度化傾向和極端的種族以及階層對立。

回顧這次美國總統選舉的一個個魔幻時刻，今日華盛頓的這一幕不足為奇。特朗普在失利後為了完成選舉上的 「 逆轉 」 ，從濫權威脅選務人員到濫訴選舉舞弊，再到不惜通過煽動群眾、達成暴力，已經到了為了追逐權力不擇手段的地步，將所謂的美式民主的遮羞布撕了個乾乾淨淨。暴民打砸國會山已經表明，這齣美國政治大戲的高潮才剛剛開始，這個自詡為 「 民主燈塔 」 的國家在憲法危機和對民主制度日益加劇的不信任中舉步維艱，美式民主正在全世界面前丟醜、破產。美國政客還有何顏面吹噓他們那套騙人的把戲！

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責任編輯：陳建錫

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