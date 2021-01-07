▲ 地方政法書記狎妓用微信支付埋單 留線索終落網

中國裁判文書網7日披露，去年9月30日，南充市中級人民法院作出強姦管轄刑事決定，四川閬中政法委原書記李獻豐涉嫌強姦罪一案，指定儀隴縣人民法院管轄。案情指出，李獻豐涉嫌曾性侵未成年人。據報，李獻豐嫖未成年少女後，用微信支付嫖資，留下綫索，最終使其落網。

內地2015年修改刑法後，有關嫖宿幼女的違法犯罪行爲，被視作強姦罪處理。

澎湃新聞此前報道，去年4月26日，閬中當地流傳，政法委書記李獻豐涉嫌性侵未成年人被南充市相關部門帶走調查。有知情人士稱，廣元警方在對一個涉及誘騙未成年少女被賣淫的團伙進行調查時，查獲了李獻豐之前的交易記錄。付賬記錄顯示，李獻豐是用自己的微信付的嫖資。

【性侵疑雲】劉強東辭全國政協委員 通報稱因個人原因

【性侵疑雲】中國留美女生向劉強東索賠逾5萬美元

去年4月28日晚，四川省南充市紀委監委發布消息稱，閬中市委常委、政法委書記李獻豐涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。4月29日，南充市公安局通報，公安機關已對李獻豐涉嫌性侵未成年人一案立案偵查，相關案件偵查工作正在進行中。

公開的資料顯示，李獻豐於1974年4月出生， 2006年，李獻豐從部隊轉業至南充市順慶區委政法委，先後出任順慶區委政法委執法督察督辦室主任、順慶區李家鎮副鎮長、鎮長等職。

李獻豐還被指涉嫌貪污受賄

2013年，李獻豐任南充順慶區大林鄉黨委書記，在大林撤鄉建鎮之後，又繼續任大林鎮黨委書記。2016年，李獻豐出任順慶區副區長，2018年，李獻豐被調至閬中市出任閬中市委常委、政法委書記。值得注意，李獻豐不僅涉嫌強姦，還被指涉嫌貪污受賄。

路透披露劉強東案更多細節：曾叫助手不要妨礙自己

強姦疑雲發酵 傳劉強東叫受害人「學鄧文迪」

「不塗口紅的你 和男人有何區別」京東文案捱轟後道歉

責任編輯：游昊雲

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁