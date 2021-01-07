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澳洲促中國立即讓世衛專家入境 恐加劇中澳關係緊張

國情動向 16:00 2021/01/07

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世界衛生組織(WHO)據報前往中國調查新冠肺炎疫情源頭，但未獲中方批准，澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）今天表示，中國應「立即」向世衛官員提供調查冠病源頭的渠道，此舉料加劇中澳關係緊張。

WHO總幹事譚德塞5日表示，中國官員尚未核定世衛專家組抵達中國的必要許可，但已有2位專家踏上旅途，對專家們無法在最後一刻成行感到「非常失望」。他說，正持續與中國官員聯繫，明確表明這項任務是世衛和國際專家團隊的優先工作。

佩恩對此說:「我們希望世衛組織小組赴華旅行的必要許可能夠立即發放」。

她重申了由世衛組織召集的這場科學研究的重要性，並表示:「我們期待國際實地考察團在中國的發現結果。」

中國外交部發言人華春瑩昨日回應說，（疫情）溯源問題「非常的複雜」，為確保工作順利，中方需履行「必要程序及具體安排」，正與世衛協商。

她稱，當前全球疫情形勢仍十分嚴峻，中國國內也正全力開展疫情防控，衛生防疫部門和專家都在全身心地投入緊張的抗疫工作。儘管如此，中方從支持國際抗疫合作出發，仍然克服困難加快推進內部的籌備工作，盡力為國際專家組赴中國開展溯源合作「創造良好條件」，WHO方面「對此是清楚的」。

澳洲政府去年推動國際調查新冠肺炎疫情起源，引起中方反彈。澳洲牛肉、葡萄酒、大麥、龍蝦、煤炭等，目前都被限制進口中國。

另外，佩恩還就香港警方國安處昨日拘捕53人發聲，她指，澳洲對事件已經持續表達關注，《港區國安法》侵蝕香港的自治、民主原則和法治。

中國駐澳洲使館發言人今日回應表示，對澳洲外長就涉港問題發表的所謂聲明表示堅決反對。發言人稱，香港事務純屬中國內政，任何國家都無權說三道四、插手干預。敦促澳方遵守國際法和國際關係準則，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政。

世衛赴華查新冠不獲入境 ！譚德塞沮喪  中方回應了

中澳貿易衝突重創澳洲經濟  「創傷」恐難以治癒？

中方封殺澳洲煤炭 莫里森：造成「雙輸」局面

責任編輯：蒯宇澄

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疫情 外交 華春瑩 譚德塞 中國外交部 中國 澳洲 冠狀病毒 世界衞生組織 肺炎

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