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麥當勞叔叔退休 虛擬偶像「開心姐姐」接棒吸引內地小朋友（組圖，有片）

社會熱點 16:06 2021/01/07

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一代人的回憶——麥當勞叔叔退休，內地麥當勞推出全新二次元虛擬代言人「開心姐姐」，主打唱跳偶像人設，能親自教導小朋友們跳舞、講故事，有意拓展年輕消費市場。

在內地，麥當勞於2017年被中信資本收購，從原先的「麥當勞（中國）有限公司」更名為「金拱門（中國）有限公司」，近日更進一步強化當地特色，把招牌人物麥當勞叔叔換成虛擬偶像「開心姐姐」。在麥當勞微信小程序上，開心姐姐可以親自示範教小朋友跳舞，還能打分；她還是講故事達人，可以閲讀預設好的故事，也可以閲讀小朋友自己寫的故事。

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開心姐姐的「人設」十分豐富，她身高165公分、摩羯座，生日是1月1日，喜歡的顏色是粉色和黃色，呢稱是金開心（諧音普通話中的「真開心」）。至於她的外形，身穿粉色上衣搭配灰色短裙，綁著雙馬尾，如同偶像女團成員。這樣的外表和個性，更容易獲得年輕消費者、小朋友的喜愛，在網絡上和年輕消費者、小朋友進行更緊密的互動和溝通。

開心姐姐的登場讓部分網友表示期待，但有許多人還是喜歡原先的麥當勞叔叔，表示開心姐姐不夠創新，還有網友認為，開心姐姐跟日本在2016年推出的虛擬偶像「絆愛」（キズナアイ）相似。

責任編輯：尹航

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