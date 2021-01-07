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中美角力變團隊對抗　拜登組「反華聯盟」卻難在這裡

國情動向 19:41 2021/01/07

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隨著中美對抗的局面逐漸成形，美國總統當選人拜登上任後的首要目標，將是聯同西方盟友對北京施壓，而非特朗普那樣獨力對付中國。不過中國也循著相同的思路，組建自己在國際上的同盟，且已比美國領先一步。拜登想建「反華聯盟」不會是容易的事，尤其在中國龐大市場的誘惑下，他將很難說服盟友放棄利益，聯手對抗中國。

《華爾街日報》文章指，拜登上任後，必須決定是否推翻特朗普政府近來頻繁祭出抗的中舉措，包括讓3家中國電信公司在紐約證券交易所（NYSE）除牌、禁止與支付寶等中國App付款平台交易，以及將中國最大晶片製造商中芯國際和其他公司列入黑名單。此外，拜登也須就北京在處理香港問題的手法，對中國施加多大的壓力做決定。

拜登主張與聯合對抗中國，卻難說服盟友

拜登選前選後都公布承諾召開所謂「民主峰會」，正是他的中國政策核心，他將組建統一戰線，尋求建立一個有別北京威權治理的明確替代供各國依循。美國也將嘗試組織規模較小的民主國家團體，來應對先進電信技術和人工智慧等特定問題。拜登主張，美國必須與盟友建立統一戰線，否則北京可以拿市場准入的優惠待遇當誘餌，對西方國家「逐個擊破」。

不過，拜登在說服盟邦聯手對抗北京方面，可能面臨重重難關。舉例說，中國和歐盟最近達成投資協定。盟國表示，鑑於美國過去4年的單邊主義，結盟後美國能否維持長期承諾不無疑問。拜登在制定「民主峰會」受邀名單時也可能進退維谷，找台灣恐觸怒北京，找印度恐因其排他主義色彩日漸高張引發質疑，但排除印度又會削弱聯盟的力量。

中國拉攏西方國家，與美國對壘時更有利

與此同時，中國國家主席習近平正公開與美國競逐「全球領頭羊」的角色，並一直試圖將美國傳統盟友拉入中國的經濟圈，其先是表明願將國內研發的疫苗作為全球公共財，無償與各國分享，去年底又與亞太十多國簽署規模龐大的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）。歐盟去也完成了與中國的雙邊投資協定，這讓中國在面對美國新政府時處於更有利地位。

文章又引述知情者指，北京計畫在拜登上任不久後派出國務委員楊潔篪到訪華府，一探兩國能合作的面向。一個觀察點是拜登會否接受建議，提早舉行一場20 國集團（G20）峰會來敲定振興全球經濟與處理疫情的方針。不過G20峰會同樣能給中國大好舞台，且拜登屆時很快就得與習近平會面，這樣的發展有違美國組成「反華聯盟」的出發點。

【中美角力】蓬佩奧：中歐投資協定「軟弱無力」未能保障歐洲工人

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責任編輯：陳建錫

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