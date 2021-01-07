趕在三道紅線前加快融資 內地房企一周內發債逾400億

內地樓市融資監管趨嚴，元旦後傳出融資「三道紅線」試點將擴大，地產商趁政策尚未頒布的空檔加快融資，1日至7日，已有13家公告發債，總金額超過56億美元（約434億港元）。

據內媒不完全統計，年初至今，內地已有13家房企公告發債，其中鑫苑置業為公司債，其餘均為美元債。整體來看，本輪發債利率不高，世茂集團、旭輝控股等房企利率集中於3%至5%。最低的是碧桂園，發行5億美元債，利率僅2.7%。

處於合理區間5%至6%利率的包括寶龍地產、禹州集團、正榮地產等。

規模較小的房企在本輪融資中成本較高，當代置業發行2.5億美元債，利率達到9.8%。華南城發行1.2億美元債，利率更高達10.75%。

內地去年8月對12家試點房企頒布「三道紅線」融資新規，意思是剔除預收款後負債低於70%；凈負債低於100%；現金短債比大於1。2021年元旦後，針對「三道紅線」的試點企業將擴大的消息傳出。

專家分析，房地產融資被頻頻監管下，尚未被「三道紅線」納入試點的企業肯定會抓住第1季窗口期爭取融資機會。房地產行業三年一輪的大周期已經沒有了，但某些區域或城市的小周期依然存在，只是窗口變得非常短，有時只有一、兩個月的周期，因此房企必須抓緊一切可融資機會。

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責任編輯：尹航

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