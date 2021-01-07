華春瑩評美暴動：為何香港發生就是「亮麗風景線」？

美國示威者入侵國會大廈事件，已造成4名示威者死亡，在美國政界捲起巨浪。中國外交部發言人華春瑩在例行記會答問中，質疑美國媒體對美國、香港事件反應不同，稱這令人深思。

中國外交部周四例行記者會上，有記者提問，「美國國會遭遇暴力衝擊，已造成多人死亡。中方對此有何評論？中國有些人將該事件與此前香港發生的事件相比較，並形容稱這是『一道亮麗的風景線』，中方對此有何回應」？

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華春瑩首先說道，「我們都注意到美國國內正在發生的事情，我們相信美國人民希望恢復正常的秩序」。

她接著指，中國的民衆有權利和自由在網上發表他們的看法和評論，當中很多人在思考這樣的一個問題：

似曾相識的情景，但是美方一些人，包括一些媒體做出的反應是截然不同的。你剛才提到了香港2019年7月激進示威者暴力衝擊香港立法會大樓，他們肆意地損害立法會的設施，使用有毒的粉末和液體襲擊和圍毆警察，甚至咬斷警察的手指，用刀刺殺警察，但是香港的警方保持了高度的克制和專業，沒有一個示威者死亡。

華春瑩接續質疑，「可是現在在華盛頓發生的事情，暴力程度和破壞程度沒有當年在香港發生的那麽嚴重，但是你提到已經有4個人死亡。大家可能還都記得，當時美國的官員議員還有一些媒體，他對香港用的是什麽詞？現在他們對美國用的又是什麽詞呢」？

華：美媒曾把暴力示威者美化

華春瑩說，事實上，美國的主流媒體都衆口一詞譴責「這是暴力事件」、「暴徒」、「極端分子」、「惡棍」、「是恥辱」；但他們當年形容香港暴力示威時，卻用「亮麗的風景線」，把激進暴力的示威者美化成「民族英雄」，說美國人民和他們站在一起。

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華春瑩強調，「美方的一些人對2019年香港發生的事情和今天在美國正在發生的事情，反應和用詞截然不同，這種鮮明的對比及其背後的原因是令人深思的，值得大家都進行嚴肅和深刻的反思」。她並說：

我們相信美國人民是希望安全和安寧的，特別是在當前疫情的嚴峻形勢下，我們也希望美國人民能夠盡快享有和平、穩定和安全。

責任編輯：鄧國強

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