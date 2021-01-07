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受賄逾8500萬元 國開行前董事長胡懷邦判囚終身

國情動向 17:30 2021/01/07

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據央視新聞報導，國家開發銀行原黨委書記、董事長胡懷邦，因被控受賄約8552萬餘元（人民幣，下同），被以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

報道稱，河北省承德市中級人民法院周四（7日）上午公開宣判胡懷邦受賄一案。胡懷邦被控在2009年至2019年，利用職務上的便利，直接或者通過其特定關係人非法收受財物共計折合8,552萬餘元。

承德市中級人民法院認為，胡懷邦的行為構成受賄罪。鑒於胡懷邦到案後能如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可以對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

胡懷邦於2019年7月受查，去年2月遭逮捕。同年5月8日，內媒報道指，胡的妻子薛迎娟於5月7月跳樓自殺身亡。據報胡懷邦曾在銀監會及中投公司擔任紀委書記，故在進行權錢交易時並不會明目張膽地收錢，主要是收字畫與古董，並通過其妻薛迎娟與兒子胡嘯東收取。薛曾在銀監會醫務室工作，早年已退休。

中紀委去年1月公告中指稱，胡懷邦除了與不法商人「大搞權錢交易」之外，還存在利用職務便利在幹部錄用等方面違規為他人謀取利益，且「家風不正，家教不嚴，縱容家屬大肆收取財物。」

現年66歲的胡懷邦是河南鹿邑人，吉林大學經濟系畢業，在學術領域頗有成就，著作不少，曾任培訓銀行高幹的中國金融學院院長。2000年胡懷邦進入金融系統，仕途順暢，歷任銀監會及中投公司紀委書記、交通銀行董事長，2013年更接替「紅二代」陳元出任國開行董事長。

責任編輯：蒯宇澄

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