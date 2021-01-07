【新冠肺炎】北方凍僵北京零下19.6℃ 專家：室內密閉易超級傳播

正值寒冬，中國北方局部地區爆發新冠肺炎疫情。專家表示，這或與冬季室內活動增加有關，又警告北方寒冷，室內 密閉場合 容易發生超級傳播。

受寒潮影響，近日北方多地氣溫創入冬來新低，其中北京「觀象台」站監測今晨錄得-19.6℃，迎來1966年以來最冷早晨。

北京-17°C停電居民凍到哭 華春瑩這樣回應（組圖）

內地疫情為何集中北方？潛伏期是否變長？3專家解答

據「中國天氣網」，監測顯示昨日至今晨，12個大城市氣溫創下今個冬季的新低，其中天津-19.9℃，打破當地1月最冷紀錄；內蒙古呼和浩特-30℃，為1972年來最冷。

此外，今晨北方部分氣溫刷新觀測史紀錄，山東青島今晨6時25分，當地氣溫降至-15.9℃，打破當地1961年有完整氣象記錄以來最冷紀錄。今晨8時，山西大同最低氣溫-31.1℃，刷新當地1955年以來有記錄新低。

冬季室內活動增 易傳播病毒

值得注意的是，目前全國中高風險地區達50個，集中在北方省市，分佈在河北、北京、黑龍江及遼寧。這輪疫情與冬季有關？

內地「紅星新聞」報道，上海公共衛生臨床中心黨委書記、復旦大學附屬華山醫院傳染病科教授盧洪洲表示，隨著北半球進入冬季，氣溫降低，物品、環境沾染病毒後，存在時間更長，傳染性相對更明顯。而北方越冷的地方，人們越容易在封閉、溫暖的空間中活動，容易造成人和人之間的傳播。

港大醫學院教授、病毒學家金冬雁則認為，這種現象有一定的偶然性，但認為到了冬季，人們室內活動增多，導致人員聚集，出現疫情散發不奇怪。

金冬雁另外接受「澎湃新聞」訪問時提到，現時很多人放鬆警惕去婚禮、聚集，很易造成超級傳播。但他強調，超級傳播是低概率事件，惟較易發生在醫院等密閉場合，特別北方冬季寒冷，在室內更容易超級傳播。

北京疾控中心副主任龐星火今日呼籲市民做好防寒防疫措施，重點人群減少室外活動，避免去人多擁擠密閉場所等，同時做好個人衛生、戴口罩，保持室內通風，當出現發燒、咳嗽等症狀，要及時就醫。

【河北疫情】石家莊人與車不得離市 中國再現封城？（組圖）

【河北疫情】石家莊航班暴減逾八成 機場今變成這樣（組圖）

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁