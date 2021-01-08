▲ 內地疫情復發多市齊倡原地過年 非必要不回鄉

內地新冠肺炎疫情有強烈反彈迹象，河北石家莊6天出現約300宗確診，鄰近北京亦出現1宗本地確診病例。石家莊已實施大規模社會管控措施，要求居民留家並限制車輛出入。時值春節臨近，春運可能加速病毒傳播令人關注，北京、上海、深圳等多地近日則密集發出通知，提倡工人原地過年，非必要不要回鄉，並鼓勵使用微信、電話拜年。

中新社報道，國務院應對疫情聯防聯控機制綜合組近期提出，鼓勵企事業單位靈活安排休假，引導職工群眾在春節期間盡量在工作地休假。

北京市上月底疫情防控發布會提到，非必要不出京、非必要不出境。北京提倡市民群眾在京過大年，黨政機關幹部帶頭在京過節，確需離京的要嚴格審批管理。

上海市健康促進中心提醒，元旦春節期間要合理安排行程，非必要不出行，鼓勵錯峰返鄉返崗。如果必須要跨地區出行，務必提前了解當地的疫情形勢和防控政策，了解目的地近期是否有病例或疫情發生，中高風險地區暫緩出行。

深圳市衛生健康委員會上月底也發布通知，公務員、事業單位、國企員工離深必須申請，其他公司盡量錯峰放假、鼓勵留深過年。

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安徽、四川、湖南等勞動力輸出大省也在近期密集發布通知，要求「非必要不返鄉」。如湖南沅陵縣要求，「與親人團聚時間較短，且路途中存在感染和傳播風險的人員，建議暫時不要返沅」；安徽宿州市也明確堅持非必要不返鄉；安徽阜陽市臨泉縣、宿州市蕭縣也在近期倡議，建議大家留在務工地過年，可以用微信、網絡、電話等方式拜年。

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如須返鄉 檢測報告、健康碼必備

對於確需返鄉人員，多地均以「致在外務工人員的一封信」等形式提出要求，表示核酸檢測報告、健康碼、通行碼基本上是標配條件。如，安徽宿州市、陝西乾縣等多地明確，所有返鄉人員需要提前或第一時間向目的地轄區鎮（街道）或所在單位報備，並持7日內的有效核酸檢測報告，核驗健康碼和通行碼。

至於在務工地未及時進行核酸檢測的返鄉人員，安徽省東至縣要求，在做好個人全程防護下，前往屬地鄉鎮衛生院接受核酸採樣，由鄉鎮衛生院統一將採集標本送至縣人民醫院或者第三方檢測，檢測結果報告出來之前自覺居家隔離，禁止外出活動。

不少地區還特別提出，從事冷鏈物流行業的務工人員要提前向所屬社區報備。

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責任編輯：連兆鋒