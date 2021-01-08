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華為就瑞典恢復拍賣5G頻譜提出上訴 挑戰封殺令

經濟脈搏 10:33 2021/01/08

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瑞典郵政與電訊管理局（PTS）準備恢復拍賣的5G頻譜，不過遭排除在外的華為於1月5日就為此向當地法院提出上訴，更不排除法律挑戰封殺令。

華為的聲明指，公司在5日上訴瑞典最高法院，並指PTS將華為排除在瑞典市場外，卻不讓公司有機會回應，認為此舉違反歐洲的基本原則。

華為中東歐和北歐地區執行副總裁弗雷德里克森（Kenneth Fredriksen）7日較早時與PTS官員會面後表示，對方似乎無意重新考慮決定，他認為有關拍賣應待所有法律爭議解決後才恢復。

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瑞典在2020年10月以安全風險為由，禁止華為及中興參與建設當地5G網絡，並要求參與拍賣的電訊商在2025年1月1日前移除現有基建及核心功能內的華為及中興產品。

華為之後入稟法院阻止拍賣，斯德哥爾摩上訴法院裁定，PTS可在排除華為在外的情況下舉行5G頻譜拍賣，並稱華為可就被排除一事提出法律挑戰。PTS在12月18日宣布，在1月19日恢復有關拍賣。

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責任編輯：游昊雲

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