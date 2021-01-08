【新冠肺炎】河北疫情續升溫 6天逾300人染疫

鄰近首都北京的河北新冠肺炎疫情持續擴大，單日新增70人感染，6天累計逾300人染疫。疫情集中在石家莊，當地周四（7日）「封城」，全市人員、車輛不得離市，高風險藁城區更全員不得出區。另外，邢台南宮市新增5個疫情中風險地區。

內地周四新增53宗確診病例，本土疫情佔37宗，包括河北33宗、遼寧2宗、北京1宗、黑龍江1宗。

河北新增的33宗確診病例中，石家莊佔31宗、邢台市2宗，2人由無症狀感染轉為確診，當日新增39例本地無症狀感染者，即單日多70人感染新冠肺炎，較上日破百的感染人數回落。

至此，河北6日內累計304人染疫，包括123人確診、181人無症狀感染。

據官方通報，石家莊新增的確診患者大部分涉及藁城區，包括中學老師和學生。另有一名32歲女患者的行蹤格外引人注意，被指折射打工仔「有多拼」。內地傳媒報道，她確診前曾在石家莊、廊坊和保定3個城市，到多個商場銷售化妝品。而在核酸檢測前的半個月內，只休息過1天。

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責任編輯：林佩怡

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