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【中美角力】美駐聯合國大使敲定下周訪台 中方：玩火者必自焚

國情動向 12:10 2021/01/08

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美國總統特朗普卸任前，繼續打「台灣牌」，中美關係恐火上加油。美國駐聯合國代表團發布聲明，敲定美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將於下周三至五（13-15日）訪問台灣，期間將會見台灣高層官員及外交人士，根據美國的「一個中國」政策，加強美國政府對台灣國際空間的堅定支持。

美國此舉勢惹怒北京。中國常駐聯合國代表團發言人表示，美方在台灣問題政治操弄，但損害中方核心利益的行徑不會得逞，又警告美方「玩火者必自焚」，必將為其錯誤行徑付出沉重代價。

發言人強調，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，中方強烈敦促美方停止瘋狂挑釁，停止為中美關係和雙方在聯合國的合作製造新的困難，在錯誤道路上越走越遠。

中國外交部發言人華春瑩昨也重申，中方堅決反對任何形式的美台官方往來。她在回應涉港、台問題時，譴責特朗普政府內少數反華政客不斷上演「最後瘋狂」，蓄意破壞中美關係，並稱中方將採取一切必要措施堅決維護自身主權、安全利益，美方將為其錯誤行為付出沉重代價。

美國國務卿蓬佩奧稍早宣布，克拉夫特將訪問台灣，指台灣是美國可靠夥伴和蓬勃的民主政體，但未透露訪台日期。

另外，對於美台舉行政治軍事對話，華春瑩敦促美方切實恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，避免做損害台海和平穩定和中美關係的事。中方已向美方提出嚴正交涉。

美亂局下仍踩中國底線　美聯合國大使確認訪台灣

【中美角力】美國高調預告美台軍事對話 台媒稱有這層考慮

責任編輯：林佩怡

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