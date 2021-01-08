疫情令美國人短命3年 法媒：中國人均壽命料超美國

▲ 法媒：中國人均壽命料超美國 疫情令美國人短命3年

新冠肺炎疫情改變全球社會面貌。美國疾控中心（CDC）警告，疫情恐令美國人均壽命一下子縮短3年。法國媒體指出，中國人均壽命在此之下預料會超越美國，而健康的人口，是獲得相比過去經濟優勢的必須條件。

中國2019年人均壽命為77.3歲，美國為78.8歲。惟美國36萬人死於新冠肺炎下，全國2020年死亡人數突破300萬，成為美國史上最致命一年。CDC專家Robert Anderson上月表示，美國2020年人均壽命恐減少3年。

法國Atlantico新聞網本周刊登文章，表示中國人均壽命因此可能已經超越美國。

文章稱，1949年新中國成立時，人均壽命只有35歲，數字的飛躍與其他發展中國家情況相似，而南韓當年人均壽命也很短。這種改變由多種因素造成。

首先是疫苗普及，以及傳染病整體有所減少。這種現象在全球都是如此，只有撒哈拉以南非洲例外。

第二種因素，是中國人生活質素提升，營養不良率下降。文章指，中國有別於印度，人口所獲營養普遍良好。

接着，美國癡肥、糖尿病人口顯著，整體較不健康，而中國人生活雖然迅速西化，但癡肥情況少得多，而且中國毒品問題也輕得多。文章因此亦稱，美國人均壽命在發達國家之中，倒數排名數一數二，以美國來比較其實略有偏頗。

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文章表示，人均壽命並非反映發展情況的最佳指標，例如在西歐，西班牙因為飲食與文化因素，人均壽命比德國還高；不過，健康的人口是獲得相比過去經濟優勢的必須條件，因為人口不健康會降低生產力，一國經濟動力會因此下降，所以人均壽命延長對中國是正面因素。

但文章也談到中國人口與經濟面臨的挑戰。中國中產階級比例只有15%至20%，其餘多數人仍相對低收入，並提供低成本勞動力，支撐着中國改革開放以來經濟發展。如中國有更多人富起來，低成本勞動力則會減少，因此中國經濟模式也有需要改變，以中產階級支撐科技創新，發展才可持續。

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責任編輯：連兆鋒