中科院預測今年GDP增8.5% 進出口總額達4.9萬億美元

中國科學院今日（8日）發表2021中國經濟預測數據，預計全年GDP增​​速約8.5%，首季度增長迅速，隨後放緩。在全球疫情相對受控、經濟緩慢復甦下，全年進出口總額約4.9萬億美元，按年增長5.7%；規模以上工業增加值增長9.3%至9.9%，呈現穩步復甦。

報告指，今經濟增長將呈現前高後低趨勢，首季度約16.3%，第二、第三季度分別為7.3%和6.3%，第四季度繼續放緩至5.9%。另外，第一產業增加值增速為3.2%，第二產業增速9.5%，第三產業增速8.4%。

去年消費支出整體下降，今年最終消費將出現恢復性增長，按年增速在10.7%至11.7%之間，成為拉動經濟增長的主要動力。今年數字經濟將快速發展，減稅降費持續推進，同時代際變遷下，年輕人的消費意願增強，女性消費市場不斷擴大。物價方面，今年全國物價將溫和上漲，CPI約上漲1.1%；PPI和PPIRM（工業生產者購進價格指數）分別上漲1.7%和2.6%，存在價格上漲幅度過大風險。

在進出口方面，出口總額約2.7萬億美元，按年增長約6.2%；進口總額約2.2萬億美元，按年增長約4.9%；貿易順差約5,766億美元；服務貿易格局將持續優化，逆差約1.3萬億人民幣。報告還提到今年全國商品房平均銷售價格將保持平穩，房地產開發投資完成額增速、商品房銷售面積增速、房屋新開工面積增速等，均比去年有所回升。

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責任編輯：陳建錫

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