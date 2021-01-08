【新冠疫苗】曾感染新冠肺炎是否需接種疫苗？ 中疾控不建議

各國開始展開接種新冠病毒疫苗計畫，對於曾感染新冠肺炎者是否還須接種疫苗？中國疾控中心表示，已知的新冠肺炎確診病例、無症狀感染者，目前暫不建議接種新冠病毒疫苗。

據澎湃新聞報道，中國疾控中心昨在微信公眾號發表「新冠病毒疫苗接種問答」，表示對於多數傳染病，在感染病原體後，人體都會產生一定的免疫力，這部分人群通常不屬於疫苗接種對象，如患天花、麻疹、風疹、水痘等疾病後不再屬於疫苗接種對象。

中國疾控中心指出，目前雖有感染過新冠病毒者發生二次感染的報道，但尚屬個案並未普遍出現，仍待後續更多研究才能得出結論。

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中國疾控中心稱，已知的新冠肺炎確診病例、無症狀感染者，目前暫不建議接種新冠病毒疫苗；對於沒有明確感染新冠病毒或患過新冠肺炎，符合接種條件者均可接種疫苗。

內地已注射400多萬劑次國藥疫苗

值得注意，內地已開展緊急接種國藥集團新冠病毒滅活疫苗，截至星期一已注射400多萬劑次，及發運1000多萬劑，國藥集團指，暫時未接到嚴重不良反應報告。

另有7.2萬名外交人員及中資企業員工緊急使用後國藥集團新冠病毒滅活疫苗，合共前往156個國家和地區，均未感染發病，疫苗的安全性及有效性得到進一步驗證。

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責任編輯：游昊雲

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