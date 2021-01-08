  • 10°C
香港時間 : 2021108日 (五) 14:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北京停完到上海 居民-7℃無電凍到震 官方這樣解釋（組圖）

社會熱點 13:33 2021/01/08

分享：

上海多區7日晚突然停電

受極端寒流吹襲下，全國多地氣溫急降至冰點以下。但令人意想不到的是，繼北京之後，上海多區昨日（7日）晚上也在無預警下突然停電，當時市內平均氣溫只有零下7度，個別地區甚至再低幾度。媒體一如即往未報道消息，民眾只能在微博等社交網站發文哭訴。

國網上海電力相關負責人回應稱，截至當日晚上9時，上海電網最高用電負荷為3,339萬千瓦，打破2020年夏季用電高峰創下的3,311萬千瓦的記錄，創負荷歷史新高。但受到寒冷天氣的影響，採暖設備短時間集中使用，造成部分地區用電負荷陡增，涉及居民小區的低壓搶修任務較多。另有業內人士推測，此次停電的原因可能是部分配電網故障及用戶內部故障，在冬季用電高峰頗為常見。

微博網民點樣講？

狗子的能量超乎你想像：宿舍半棟樓停電了原來上海很多地兒都停了……​

LINLINS：今晚實慘上海好多區域停電，我家停電了兩小時，感jio生命在冷凍。

王耶啵YBo：大家可以買個電熱毯甚麼的，不然很難熬。

睡不醒的雯一雯同學：還好學校沒有停電，期末的夜晚要是停了電大概就是真的涼了​。

艾艾艾-Allen：楊浦已停電2小時，還好有蠟燭。

魔都的一根稻草：我都無語了，上海這是啥情況。天天晚上停電。連個通知都不發。

_______Sun7：魔都竟然有區域停電，幾十年沒遇過吧。

GenerationalPathetic：停電了。上海，你不要欺人太甚​。

販麥小朋友_：上熱搜了居然我就是受害者！零下十一度沒空調等了一個多小時​！

hanna醬呀：要不就露宿便利店吧。

Riku_ioylyq：寒氣逼人，幸虧家裡被子多。

陳家小妙妙：零下七度的夜晚，洗澡洗到一半竟然停電了[淚]。一個小時過去了，電還沒有搶修好。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

北京-17°C停電居民凍到哭   華春瑩這樣回應（組圖）

【廣州大停電】南方斷電無關停購澳洲煤  這才是真相（組圖，有片）

入冬最強寒潮襲內地 局部地區降溫16℃ 或加劇電力緊張

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

能源危機 能源供應 天氣 寒冷天氣 北京 上海 電力 發電量

下一篇文章

【新冠疫苗】曾感染新冠肺炎是否需接種疫苗？ 中疾控不建議
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【河北疫情】北京內部會議錄音流出 河北疫爆真相曝光（組圖，有片）
【河北疫情】北京內部會議錄音流出 河北疫爆真相曝光（組圖，有片）
【量子科技】量子安全SIM卡在內地推出 截聽通話將成歷史？
【量子科技】量子安全SIM卡在內地推出 截聽通話將成歷史？
【廣州大停電】南方斷電無關停購澳洲煤 這才是真相（組圖，有片）
【廣州大停電】南方斷電無關停購澳洲煤 這才是真相（組圖，有片）
廣州大停電元兇找到了 不是限電而是這個（組圖，有片）
廣州大停電元兇找到了 不是限電而是這個（組圖，有片）
北京-17°C停電居民凍到哭 華春瑩這樣回應（組圖）
北京-17°C停電居民凍到哭 華春瑩這樣回應（組圖）
李娜退出中國國籍 中國領事館這樣回應
李娜退出中國國籍 中國領事館這樣回應