北京停完到上海 居民-7℃無電凍到震 官方這樣解釋（組圖）

▲ 上海多區7日晚突然停電

受極端寒流吹襲下，全國多地氣溫急降至冰點以下。但令人意想不到的是，繼北京之後，上海多區昨日（7日）晚上也在無預警下突然停電，當時市內平均氣溫只有零下7度，個別地區甚至再低幾度。媒體一如即往未報道消息，民眾只能在微博等社交網站發文哭訴。

國網上海電力相關負責人回應稱，截至當日晚上9時，上海電網最高用電負荷為3,339萬千瓦，打破2020年夏季用電高峰創下的3,311萬千瓦的記錄，創負荷歷史新高。但受到寒冷天氣的影響，採暖設備短時間集中使用，造成部分地區用電負荷陡增，涉及居民小區的低壓搶修任務較多。另有業內人士推測，此次停電的原因可能是部分配電網故障及用戶內部故障，在冬季用電高峰頗為常見。

微博網民點樣講？

狗子的能量超乎你想像：宿舍半棟樓停電了原來上海很多地兒都停了……​ LINLINS：今晚實慘上海好多區域停電，我家停電了兩小時，感jio生命在冷凍。 王耶啵YBo：大家可以買個電熱毯甚麼的，不然很難熬。 睡不醒的雯一雯同學：還好學校沒有停電，期末的夜晚要是停了電大概就是真的涼了​。 艾艾艾-Allen：楊浦已停電2小時，還好有蠟燭。 魔都的一根稻草：我都無語了，上海這是啥情況。天天晚上停電。連個通知都不發。 _______Sun7：魔都竟然有區域停電，幾十年沒遇過吧。 GenerationalPathetic：停電了。上海，你不要欺人太甚​。 販麥小朋友_：上熱搜了居然我就是受害者！零下十一度沒空調等了一個多小時​！ hanna醬呀：要不就露宿便利店吧。 Riku_ioylyq：寒氣逼人，幸虧家裡被子多。 陳家小妙妙：零下七度的夜晚，洗澡洗到一半竟然停電了[淚]。一個小時過去了，電還沒有搶修好。

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責任編輯：陳建錫

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