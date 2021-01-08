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河北疫情蔓延 北京通州防控進入戰時狀態 多條高速進京方向關閉

國情動向 13:18 2021/01/08

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河北新冠肺炎疫情持續擴大，昨日再多70人感染，6日內累計逾300人染疫。鄰近的首都北京，防疫壓力增大，通州區表示，社區防控工作進入「戰時狀態」。

此外，根據疫情防控相關要求，北京大興機場、首都機場共11條城際班線，今起暫停運營，涉及河北、天津等地。因疫情防控，京滬、京崑、大廣等亦多條高速北京方向關閉。

《北京日報》報道，據通州組工微信公眾號消息，隨著河北疫情形勢蔓延，抗疫工作到了緊要關頭。面臨嚴峻形勢，通州區社區（村）防控組迅速反應昨午緊急召開疫情防控工作部署會，社區防控工作進入「戰時狀態」。

會議強調，要從首都安全特殊需要和京冀兩地人流物流特點出發，嚴防疫情輸入風險，並確保來自或到過高風險地區的人員，及時集中隔離觀察。

北京市委書記蔡奇，昨日亦主持北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組會議。會議提到要高度重視周邊地區疫情變化，加強京冀協同防控，堅決防止疫情輸入，確保首都安全。

會議指出，各區要緊急動員，從嚴從快做好相關人員排查管控。對通報病例的在京密切接觸者、次密切接觸者迅速流調，全部核酸檢測和「14+7」集中醫學觀察。同時嚴把進京通道入口關，加強進京檢查站查控，做好篩查和勸返工作。

【新冠肺炎】北方凍僵北京零下19.6℃ 專家：室內密閉易超級傳播

【河北疫情】北京內部會議錄音流出  河北疫爆真相曝光（組圖，有片）

責任編輯：林佩怡

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