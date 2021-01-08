指國藥疫苗「世界上最不安全」 內地專家認錯：會以身作則接種

▲ 國藥疫苗說明書上列出的副作用據稱多達73種

國藥新冠疫苗在內地獲批上市後，上海專家陶黎納指該疫苗有多達73種副作用，是世界上最不安全的疫苗，引發國內外輿論關注。他昨日（7日）在微博上發文道歉，指自己的原意被他人扭曲，他會以身作則接種國藥疫苗。

陶黎納表示，他之前的文章是用了情緒化的反諷語句，「看得懂的網友可能會心一笑，但是沒想到被境外媒體用來污衊中國疫苗」。中國的滅活疫苗在安全性和冷鏈適應性上，相比西方的mRNA疫苗都有明顯優勢，不良反應率低。他本人已在去年12月26日接種了第一劑的國藥疫苗，「沒有任何不適，連預期的局部痠痛都沒有」，將會在本月9日接種第二劑。

但他再次強調，國藥疫苗的說明書將高血壓、味覺喪失，感覺障礙等情形列為「不良反應」，是不可接受的。說明書不嚴謹不科學，會讓公眾懷疑其安全性，進而阻礙全民接種活動，「我希望，所有中國疫苗的說明書都能嚴謹和科學」。

官媒《環球時報》總編輯胡錫進則發表評論批評，雖然陶黎納已道歉、刪文，但是該篇貼文本身就不嚴謹，而且有自我炒作的嫌疑。陶的文章恐讓一些境外媒體、試圖排斥中國疫苗的勢力如獲至寶，他們極力要把中國疫苗往「就是全球最不安全的」方向說。

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責任編輯：陳建錫

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