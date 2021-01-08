【台灣寒流】多名長者疑低溫猝死 這類病患要當心

寒流來襲，台灣各地溫度驟降，10個氣象站創入冬以來新低紀錄。有報道統計，北北桃及宜蘭、彰化地區昨（7）晚到今天清晨，共發生25人猝死，多是超過80歲長者，但其中有一位年僅40歲。其中，部分死者有糖尿病及高血壓等病史，目前仍無法確認猝死是否由低溫造成。

不過，低溫或溫度驟降確實會造成血管收縮，影響心血管疾病的發生率。醫師給出3個小貼士，助你寒冬保血壓健康。

溫度驟降易令血管收縮

據台媒報道，台北市警消從今日凌晨至上午10時止，接獲4件內科OHCA（到院前心肺功能停止）急救案，送醫皆為長者，其中2件家屬放棄急救。警消表示，4人因疾病OHCA案，其中2人為90幾歲，另2人為80幾歲、70幾歲長者，但相較平日OHCA人數，並沒有明顯增加，無法確定是否與氣溫驟降有關。

基隆一名7旬老翁上午被兒子發現猝死床上，桃園也有一名81歲老翁昨天深夜猝死。

目前仍無法確認上述死者的猝死是否由低溫造成，但低溫或溫度驟降確實會造成血管收縮，使血壓上升，影響心血管疾病的發生率。

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冬季注意保暖 做好血壓管理

台灣的食藥署提醒民眾，天冷血壓高，應注意室內外溫差變化做好保暖，並做好血壓三C自我管理。

一、記得定期量血壓（Check），自我監測、紀錄血壓變化情形，亦可幫助醫療人員瞭解血壓控制情形，作為治療依據。高血壓患者或高風險族群應遵循「七二二原則」，每周量七天、每天量二次、每次量二次取平均值，以避免嚴重的偏差或誤差。

二、健康生活型態不可少（Change），落實良好生活型態，冬令進補同時，仍應注意低油、低糖、低鹽、高纖飲食，拒絕菸酒，適度運動，良好的體態有助血壓控制。

三、按時吃藥要記牢（Control），高血壓病人應持續規律服藥，切勿擅自停藥或更改服藥劑量，讓病情得到妥善的控制。如有用藥疑問，可就近諮詢藥師，不要隨意自行處理，更不要隨意服用成藥或偏方；如血壓一直偏高應盡速回診與醫師討論是否調整用藥。

責任編輯：尹航

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