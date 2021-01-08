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【河北疫情】石家莊爆疫卻群龍無首 終由副市長代理市長

國情動向 15:36 2021/01/08

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籠罩新冠肺炎嚴重疫情陰影下的河北省省會石家莊市，今天上午終於派任了新市長（代理市長），由河北省科技廳長馬宇駿轉任石家莊市副市長並代理市長。

石家莊市前市長鄧沛然因涉貪在去年12月21日落馬，石家莊延誤此波疫情管控，被指與鄧沛然落馬後群龍無首有關。

《石家莊日報》報道，1月8日上午，石家莊市十四屆人大常委會第三十三次會議召開。石家莊市人大常委會主任司存喜主持會議。第一次全體會議上，聽取了市委組織部常務副部長張忠良受市委委託所作的關於提請決定任命馬宇駿為石家莊市人民政府副市長並決定其代理市長的說明。

石家莊市爆疫卻群龍無首 終由副市長代理市長

【新冠肺炎】河北疫情續升溫 6天逾300人染疫

內地疫情復發多市齊倡原地過年 非必要不回鄉

舉手方式通過任命

第二次全體會議上，市人大常委會委員譚運江作了聯組發言；以舉手表決的方式通過了關於接受鄧沛然辭去石家莊市人民政府市長職務請求的決定。

此外，以無記名投票的方式表決通過了人事任命事項，決定任命馬宇駿為石家莊市人民政府副市長；以舉手表決的方式通過了關於馬宇駿為石家莊市人民政府代理市長的決定。

【河北疫情】河北疫爆急升級 單日急飆120人染新冠肺炎

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責任編輯：游昊雲

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