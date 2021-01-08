全國開啟冷凍模式 帶你睇各地民眾點樣過（有片，組圖）

▲ 全國氣溫急降，各地都有新奇事發生

在極端寒流下，全國多地開啟「冷凍模式」，相對較暖的南方地區亦落雪結冰。在這種天氣下，像潑水成冰、打雪仗、埋雪人，都為了民眾必玩的遊戲，也在各地引發一系列使人忍俊不禁的趣事。

山東棗莊連日降雪，一名15歲少年貪玩舔鐵柱，結果舌頭被粘住拔不下來，幸好在途人幫助下脫困；煙台突然流行玩兒童雪橇，許多家長甚至不用汽車，改拉雪橇送子女上，令當地的雪橇嚴重斷貨。

黑龍江牡丹江的63歲冬泳愛好者陳可財，則挑戰在-30℃極寒天氣挑戰「雪埋活人」。他玩冬泳和埋雪活動已經30年，在10年前，他曾站入裝滿冰塊的玻璃箱內，創造了108分鐘21秒的耐寒健力士世界紀錄。

內蒙古的包頭市，部分地區氣溫已跌至-32.7℃，有居民在戶外玩起各種小實驗，用凍硬的蕃茄砸鐵釘，蕃茄完好無損；在鐵鍬上冷煎生雞蛋，幾分鐘就凍硬成型了；即食麵十幾分鐘被凍硬成冰柱。

在南方，重慶萬州近兩天也下起大雪，市民李女士稱，路邊車頭全是雪人，她出去看雪，遇到有人用塑料袋裝著雪回家。該市三峽學院的同學都忙著堆雪人，有人更為雪人穿上比堅尼。福建武夷山也迎來降雪，吸引大批沒見過雪的當地人前往觀光，市民張先生形容非常新奇，他的朋友得知後也雀躍地問他「雪景在哪，都想來看」。

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責任編輯：陳建錫

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