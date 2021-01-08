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【河北疫情】擴大「封城」？ 石家莊、邢台人員非必要不出市

國情動向 16:16 2021/01/08

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河北新冠肺炎疫情擴大，該省周五（8日）召開今年疫情防控首場新聞發布會，通報近日當地累計新增310人感染，分佈在石家莊市和邢台市。河北副省長徐建培表示，嚴控人員車輛流動石家莊、邢台兩市人員非必要不出市，兩地長途道路客運車輛暫停營運。

居民非必要不進京、不出省

緊鄰的首都北京，防疫情輸入壓力增大。河北省公安廳黨委副書記、常務副廳長安忠起稱，河北啟動環京檢查站和進京所有路口卡點，對石家莊、邢台車輛人員一律勸返，省內其他地區人員，嚴格執行非必要不進京。憑藉北京市或者環京4市15縣出具的居住證明、在京工作證明，72小時內核酸檢測陰性證明可以通行。他呼籲河北居民非必要不進京，非必要不出省。

據會上通報，從1月2日至8日早上10時，河北省本土確診病例127宗（石家莊118宗、邢台9宗），尚在醫學觀察的無症狀感染者183人（石家莊177人、邢台6人）。

全民核酸檢測方面，截至1月7日，石家莊市累計檢測485.67萬人份，檢出陽性樣本289例；邢台市累計檢測189.49萬人份，檢出陽性樣本15例。按照安排，兩市周六（9日）前全部完成檢測。

河北疫情蔓延 北京通州防控進入戰時狀態 多條高速進京方向關閉

【河北疫情】石家莊爆疫卻群龍無首 終由副市長代理市長

病毒國外輸入 源頭仍未明

河北省疾控中心主任李琦表示，這次疫情是由國外輸入病毒引起，具體源頭還在深入排查。目前的陽性病例之間都有關聯性，可以由一宗陽性串聯起來。

在疫情集中的石家莊市，周四（7日）已「封城」。副市長孟祥紅稱，全市人員、車輛均不得離市；高風險的藁城區人員車輛不得出區。

有關「封城」措施擴大。徐建培周五表示，石家莊、邢台兩市人員非必要不出市；又加強交通管控，石家莊、邢台長途道路客運車輛暫停營運。居民小區實行封閉管理，除特殊需要外，一律只進不出。

對於中高風險地區內的村莊、社區，全部採取封控措施，圍繞保障群眾日常生活必需品供應做好貨源的調配工作，加強市場的監管，嚴查哄抬價格等違法行為，確保供貨充足，供應及時，價格平穩。

據河北省交通運輸廳廳長王普清稱，周四全省高速交通流量下降15%，全天進出港航班和旅客下降97%，周五石家莊機場沒有飛行計劃。

【河北疫情】石家莊航班暴減逾八成 機場今變成這樣（組圖）

【河北疫情】石家莊人與車不得離市 中國再現封城？（組圖）

責任編輯：林佩怡

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