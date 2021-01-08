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【台灣寒流】多地雪飄如仙境 市民不懼拋錨打滑上山賞景（有片）

社會熱點 16:40 2021/01/08

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寒流來襲，台灣陽明山、合歡山等地出現降雪，吸引大批市民前往賞雪。因路面結冰，車輛打滑、拋錨事故頻傳，警方建議民眾選擇四輪傳動車輛、加掛雪鏈再上山。

因路面結冰 車輛打滑、拋錨事故頻傳

據氣象局觀測，位於陽明山公園內的鞍部氣象站，凌晨降下瑞雪，清晨5時觀測時氣溫0.1度，出現雨夾雪情況，不過固態降雪累積未達1公分，目前已有融雪現象。在桃園的拉拉山也一度下雪，巨木群步道內桌椅及拉拉山風景區入口車輛有白霜覆蓋，白色世界如童話夢境。

合歡山也降下入冬初雪，鏟雪車機動出勤，因路面結冰，車輛打滑、拋錨事故頻傳。

花蓮新城警分局合歡派出所副所長阮漢魁指出，今天凌晨3時起降雪或冰霰，雪量不多但持續，積雪約3公分，低溫也導致部份路面結冰，上山追雪民眾不少，海拔3150公尺的松雪樓都住滿人。

公路總局已要求上山車輛須加掛雪鏈，今天上午車輛打滑事件還是不少。阮漢魁說，台14線32公里處水晶宮路段因是大陡坡，加上路面結冰，今天上午發生超過10件打滑、拋錨事件，還有車輛打滑，撞到路邊停放車輛。

阮漢魁說，經觀察事故車輛，多為老車、非四輪傳動車輛，呼籲上山民眾若要上山追雪，務必駕駛四輪傳動車輛上山，加裝雪鏈仍要小心慢行。

【台灣寒流】多名長者疑低溫猝死 這類病患要當心

美亂局下仍踩中國底線　美聯合國大使確認訪台灣

責任編輯：尹航

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