馬斯克讚中國政府關心人民福祉 華春瑩：評價客觀

新晉全球首富、美國電動車生產商Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk），早前受訪曾讚中國政府很關心人民福祉。在北京，外交部發言人華春瑩周五（8日）回應稱，這個評價客觀，歡迎越來越多外國朋友到中國，通過和中國人民近距離接觸，得出對中國真實立體和全面正確的印象。

內地傳媒報道，在周五外交部例行記者會上，有記者提到馬斯克日前接受美媒專訪時稱，中國政府很關心人民福祉，可能比美國政府對人民福祉「更有責任感」，問到外交部發言人有何評論。

▲ Elon Musk

【Tesla股價】Tesla漲8%收報816.04美元 馬斯克成世界首富︰「回去工作吧！」

會見Tesla CEO馬斯克 李克強：可向你發「中國綠卡」

華春瑩表示，這個評價是客觀的，強調中國共產黨從成立的第一天起，就把為人民服務作為自己的宗旨，讓老百姓過上更好的生活，滿足人民日益增長的美好生活的需要。「來自人民，為了人民，依靠人民，也是中國共產黨執政最大的底氣和戰勝一切艱難險阻的法寶。」

她又提到，抗疫期間，中國政府堅持人民至上，生命至上；中國還實施人類史上規模最大的脫貧攻堅戰，成功實現8.5億人擺脫貧困。她並引述國際主流民調的調查報告，中國政府、中國共產黨所享有的人民滿意度和支持率連年超過90%。

她表示，歡迎有越來越多的外國朋友到中國旅遊、學習、工作、參觀、訪問，能夠通過和中國人民的近距離接觸，得出對中國的真實立體和全面正確的印象。

馬斯克在訪問中這樣說 遭反駁

美媒Business Insider，上月刊出馬斯克接受該媒母企Axel Springer的CEO Mathias Döpfner訪問，引述自己的經歷，指中國政府對人民的意見非常敏銳。他指，與中國政府官員會面時，對方總是非常關心這些問題：人們會為這件事感到高興嗎？這真的造福人民嗎？

馬斯克續稱，說來有點諷刺，「盡管他們有點一黨專制，實際上似乎真的很關心人民」，與其在美國看到的情況相比，「他們可能對公眾輿論更為敏感」。不過，Mathias Döpfner反駁稱，中國不在乎人權，質疑怎會有公平競爭的環境。

華春瑩：看現在的美國 中國人有千萬理由為國家人權發展驕傲

【國際人權日】中國代表細數美國罪行 質問「有甚麼資格談人權」

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁