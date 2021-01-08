【大頭娃娃】不是因為奶粉 內地嬰疑因含激素抑菌霜頭變大面生毛（有片）

多年前的毒奶粉導致嬰幼兒變成「大頭娃娃」的事件近日重演，但事件主角卻並非奶粉，疑似是含有激素的抑菌霜。內地一女嬰日前出現增重、額頭生出又黑又長的汗毛且發育遲緩等症狀，家人懷疑是抑菌霜的問題。檢測後，發現其中含有30多mg/kg的激素。福建漳州市衛健委表示，正積極調查。

據微博用戶「老爸測評-魏老爸」公布，有家長從市面上購買某品牌的多效特護抑菌霜，給5個月大的孩子使用後出現大頭娃娃現象：發育遲緩、多毛、臉腫大等。母親還稱，孩子的臉摸上去硬硬的，像石頭一樣戳不動。

事後，家長、嬰兒輾轉做全套檢查，檢查結果均顯示正常。醫生指出孩子是否使用激素藥膏，家長才懷疑抑菌霜有問題。

該微博用戶將此款抑菌霜及同廠家的另一款嬰兒霜送去專業機構檢測，檢測結果均含有30多mg/kg的激素（氯倍他索丙酸脂）。

內媒記者從福建漳州市衛健委工作人員處獲知，元旦期間該部門已接到浙江消費者舉報，正積極參與調查，目前工作人員就在執法現場。

而涉事廠家回應指，自家產品沒問題，懷疑家長利用短視頻平台炒作，並稱目前已下架產品送檢衛健委。

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責任編輯：尹航

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