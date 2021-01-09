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特朗普推特被封 胡錫進：證明無完全意義的言論自由

國情動向 11:26 2021/01/09

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美國發生國會暴亂事件後，美國總統特朗普的臉書、IG帳號相繼遭停用，推特周五也迅速刪除了特朗普通過政府官方推特賬號发送的最新推文，此前該平台已永久停用了特朗普的個人賬號。消息傳出後，環球時報總編輯胡錫進在微信公眾號「胡錫進觀察」發文稱，「看來人類真的沒有能力管理完全意義上的言論自由」。

胡錫進：言論自由並非無邊界 這是現實

胡錫進說，早晨起來看到這個消息，腦子裡的第一反應是：推特沒有了川普，「好玩度會少很多」。緊跟著想到的是，連美國總統的社交媒體帳號都能因為「存在煽動暴力的風險」被封，看來在每一個社會，言論自由真的不是沒有邊界的，人類尚沒有能力管理完全意義上的言論自由。這挺讓人遺憾的，但這就是現實。

文章並稱，「有人可能會覺得推特公司連總統的帳號都敢封，這是民主的表現。非要從這個角度看，是一種挺固執的邏輯。我覺得，說美國社會的撕裂和鬥爭讓那個國家有些失序了，更準確些。」

他說，「總統不像總統，反對派不像反對派，政治鬥爭原本不該是這樣的。它不是美國立國者當初設計三權分立時所希望的，美國總統不該『撒瘋』，美國今天的政治生態不該把總統『逼瘋』。我的結論是，美國的政治制度在退化，導致了這些問題。」

另據路透社報道，「推特沒有言論自由，」特朗普寫道，他考慮在不遠的將來建立自己的社交媒體平台。

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