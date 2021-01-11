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國產新冠疫苗好安全！中疾控首曝嚴重副作用比率

社會熱點 19:52 2021/01/11

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國務院聯防聯控機制9日就近期疫情防控和疫苗接種有關情況舉行发布會。會上介紹，中國新冠疫苗的嚴重不良反應在百萬分之一左右，80%都是一般不良反應。而且，動物及人體實驗結果顯示，內地滅活疫苗對英國變種病毒株起到中和作用，反映疫苗有效。

不良反應中 有8成為一般不良反應

關於中國新冠疫苗不良反應的問題，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶介紹，根據監測的結果，現在報告的疑似不良反應中，80%都是一般不良反應，其中有10萬分之6是異常反應。在異常反應當中，大多數都是過敏性的皮疹，嚴重不良反應在百萬分之一左右。

至於價格方面，國家衛健委副主任曾益新表示，附條件上市以後疫苗免費接種是在居民知情、自願情況下，企業按議定的價格提供疫苗的費用，加上我們接種服務等全部的費用，將由醫保基金和財政共同負擔，居民個人不負擔費用。

滅活疫苗對英國變種病毒有效

曾益新還表示，為測試英國變種病毒株對內地滅活疫苗成效的影響，內地兩個科研單位已進行動物及人體實驗，結果顯示疫苗對病毒株起到中和作用，反映疫苗有效。但曾益新強調，病毒持續變異，會繼續監察，並提早做好準備。

世衛赴華查新冠不獲入境 ！譚德塞沮喪 中方回應了

指國藥疫苗「世界上最不安全」 內地專家認錯：會以身作則接種

【新冠疫苗】巴西將購1億劑中國科興新冠疫苗 後期測試有效率78%

另外，世衛秘書長譚德塞日前證實，有專家已搭機出發赴華調查，卻仍未獲中國簽證，他說對此非常失望和沮喪。

對此，曾益新介紹，中方非常支持世界衛生組織國際專家組來武漢開展溯源合作，正在等待世衛組織的專家到來。目前，世衛專家組來華的具體時間正在確定中，中方已經做好準備。「只要這些專家辦好手續，確定了行程，我們就一起去武漢開展調查工作。」

責任編輯：尹航

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