反制美國制裁 中國發布阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法

針對中國企業及個人遭美國制裁，中國商務部周六公布實施「阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法」，對確認有關外國法律與措施存在不當域外適用情形的，可以決定由國務院商務主管部門发布不得承認、不得執行、不得遵守有關外國法律與措施的禁令；工作機制可以根據實際情況，決定中止或者撤銷禁令。

可根據實際情況 決定中止或者撤銷禁令

據新華社報道，這項辦法共分16條。其中第1條指，為阻斷外國法律與措施「不當域外適用」對中國的影響，「維護國家主權、安全、發展利益」，保護中國公民、法人或者其他組織的「合法權益」，根據中國「國家安全法」等有關法律制定此法。

第2條還表述，此法適用於「不當禁止或者限制中國公民、法人或者其他組織」與第三國（地區）及其公民、法人或者其他組織，進行「正常的經貿及相關活動」的情形。

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其他條文包括，建立由中央有關部門參加的工作機制，負責「應對工作」，由國務院商務主管部門主導；中國公民、法人或者其他組織可向國務院商務主管部門申請「豁免遵守禁令」。

此外還包含，外國裁定導致中國公民、法人或者其他組織遭受損失者，可依法向法院提起訴訟，要求因此獲益的當事人「賠償損失」。工作機制各單位應依職責，為這些中方主體如何因應「適用提供指導和服務」。

學者：提供保障企業「合法權益」的救濟管道

中國人民大學法學院教授韓立余稱，中國政府推出此法，是為「捍衛國家利益」，避免或減輕對中國企業產生的不利影響，「維護正常的國際經貿秩序」。且表明中國政府反對外國法律與措施「不當域外適用的嚴正立場」，提供保障企業「合法權益」的救濟管道，也「體現中國維護國際經貿秩序的責任擔當」。

韓立余並表示，阻斷有關外國法律與措施的「不當域外適用」並非中國獨有。歐盟、加拿大、墨西哥以及阿根廷等國家和地區，先後制定了阻斷立法。

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責任編輯：尹航

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