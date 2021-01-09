人民幣持續升值 中銀證券管濤：破六是小概率事件

▲ 人民幣持續升值 管濤：破六是小概率事件

人民幣匯率漲勢持續，花旗日前預期人民幣兌美元2021年底前可能升破6，是近30年以來最高價位。中銀證券全球首席經濟學家管濤認為，人民幣破六是小概率事件。在他看來，疫情控制、經濟復甦、出口前景、金融風險、中美利差等方面都會對今年的匯率走勢產生影響。

人民幣破六是小概率事件

管濤今日（9日）以《今年人民幣會破六嗎？》為題發表演講，他說，「我比較保守，我覺得破六是小概率事件，但是我不拒絕說人民幣一點可能性都沒有。如果說出現這種情況，因為這也是浮動匯率的問題，容易出現超調，而且這種超調，很多時候不是市場馬上糾正，會持續一段時間。」

在管濤看來，七個方面將對今年的匯率走勢產生影響：疫情控制、經濟復甦、出口前景、金融風險、中美利差、美元走勢、大國關係。

他還分享了三點結論：第一、影響匯率升貶值的因素同時存在。

「不同時候不同因素发揮主要的作用。如果我們打哪指哪，先有觀點再找論據，往往出現市場的偏差。特別是我們主業不是炒外匯的話，你可以有很強的觀點，你是做交易的，如果主業不是炒外匯的話，那麽我們先預設觀點再找論據，可能會出現誤判。」

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第二、給定均衡匯率變化不大的情況下，升貶值的影響此消彼漲的關係，下一步更多要關注疫苗的接種和經濟的重啟。

第三、短期內要關注疫苗接種和經濟重啟的進度，更長的時間要關注市場有可能出現審美疲勞。

管濤預計今年外匯政策將是匯率彈性增加，有序擴大流出，適當調整流入。內外部不穩定因素比較多，管理政策需要有足夠的彈性和靈活性，才能更好應對外匯形勢的變化。

責任編輯：尹航

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