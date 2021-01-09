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【河北疫情】首輪檢出354陽性人員 石家莊將啟動第二輪全員檢測

社會熱點 18:02 2021/01/09

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河北省日前進入「戰時狀態」，至周五（8日）晚12時，石家莊已完成首輪全員檢測，累計檢出陽性人員354人。下一步，石家莊將啟動第二輪全員檢測。另外，當地一社區防疫工作人員在工作期間突然暈倒，送院搶救後不治身亡。

本輪疫情集中度高 關聯性極強

河北省今日召開疫情防控第二場新聞發布會，負責人表示，從1月6日淩晨，石家莊市對全體市民進行了全員的核酸檢測，到昨天晚上12時檢測全部結束，並且有了結果。檢測對象共10,251,875人，累計檢出354人呈陽性，從初步的分析看，這次檢測有以下的特點。

一是集中度高，檢測發現的陽性者分布石家莊市12個縣市區，主要集中在藁城區，藁城區一共有298人，新樂高新區、正定、橋西區、無極縣、益華區、長安區、新華區、鹿泉區、行唐縣、趙縣等11個區一共有46人，佔總數13%。

第二個特點是關聯性極強，除行唐縣一宗陽性病例以外，其他10個縣陽性人員均與藁城區有關，特別與藁城區的增村鎮有關。

石家莊市代市長馬宇駿介紹，下一步石家莊市將做好第二輪核酸檢測準備，嚴格規範各項流程，儘快啟動並完成第二輪全員核酸檢測，確保徹底阻斷疫情傳播。

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另外，當地一社區防疫工作人員在工作期間突然暈倒，送院搶救後不治身亡。該名李姓女防疫人員為新華區西苑街道辦事處國泰街社區員工，她的同事證實事件。

李女的同事續稱，當地防疫部門要求石家莊市內全民需做核酸檢測，李連續工作兩日後，為民眾採集樣本時突暈倒，送院搶救後不治。

責任編輯：尹航

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