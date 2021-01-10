▲ 達里奧：2020成就中國金融中心之年 直追紐約倫敦

對沖基金巨頭「鱷王」達里奧（Ray Dalio）看好中國市場，表示2020年對中國而言是決定性一年；中國金融市場在2020年全球疫情下迅速冒起，達里奧預期中國成為全球金融中心在望，儘管目前尚不及歐美成熟，但追上美國紐約與英國倫敦只是時間問題。

2020年環球經濟四面楚歌，中國市場卻逆市吸引了1萬億人民幣投資流入，橋水（Bridgewater）創辦人達里奧認為，2020年是全球經濟重心發生劃時代轉移的一年。他向英國傳媒指出，中國現時已經是全球第二大資本市場，自己預料中國終會成為世界金融中心。

達里奧稱：「綜觀歷史，最大貿易國往往會演化成為全球金融中心，以及全球儲備貨幣的發行國。當你看到這地位由一個帝國轉至另一帝國，由荷蘭人至英國人再到美國人，在我在來這現在就正再次發生。」

人民幣持續升值 中銀證券管濤：破六是小概率事件

中國2020年控制住疫情下經濟得以復甦，加上吸引外資流入，國際貨幣組織（IMF）料中國經濟全年增長1.9%，會是全球唯一增長主要經濟體。滬深300指數在2020年大升27%，跑贏美股標指的14%升幅；中國國債收益率亦遠遠高於發達國國債。

達里奧與不少資產管理從業員都預期，國際投資者未來會持續增加在中國的投資，他稱自己1984年就開始投資中國，一直都看好中國市場，但自己也一直因此受到質疑，情況直到現在終於改變。

中科院料2021年增長8.5% 進出口總額4.9萬億美元

縱使中國市場不無風險，惟達里奧直言：「沒有東西是完美的，但投資需要分散。（中國）資本市場不只在增長，更是好好的投資，而世界對中國投資不足。」

達里奧又稱，中國會成為橋水生意非常重要的一部分。橋水「全天候中國基金」（All Weather China Fund）旗下約有3億美元資產，2020年回報24.6%。橋水整家公司管理資產規模約為1,500億美元。

中國12月外儲升至3.21萬美元 按月增380億美元

大灣區發展今年提速 香港要這樣才不失機遇（中國2021前瞻系列）

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒