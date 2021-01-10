  • 14°C
香港時間 : 2021110日 (日) 16:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

達里奧：2020成就中國金融中心之年 直追紐約倫敦

國情動向 16:02 2021/01/10

分享：

達里奧：2020成就中國金融中心之年 直追紐約倫敦

對沖基金巨頭「鱷王」達里奧（Ray Dalio）看好中國市場，表示2020年對中國而言是決定性一年；中國金融市場在2020年全球疫情下迅速冒起，達里奧預期中國成為全球金融中心在望，儘管目前尚不及歐美成熟，但追上美國紐約與英國倫敦只是時間問題。

2020年環球經濟四面楚歌，中國市場卻逆市吸引了1萬億人民幣投資流入，橋水（Bridgewater）創辦人達里奧認為，2020年是全球經濟重心發生劃時代轉移的一年。他向英國傳媒指出，中國現時已經是全球第二大資本市場，自己預料中國終會成為世界金融中心。

達里奧稱：「綜觀歷史，最大貿易國往往會演化成為全球金融中心，以及全球儲備貨幣的發行國。當你看到這地位由一個帝國轉至另一帝國，由荷蘭人至英國人再到美國人，在我在來這現在就正再次發生。」

人民幣持續升值 中銀證券管濤：破六是小概率事件

中國2020年控制住疫情下經濟得以復甦，加上吸引外資流入，國際貨幣組織（IMF）料中國經濟全年增長1.9%，會是全球唯一增長主要經濟體。滬深300指數在2020年大升27%，跑贏美股標指的14%升幅；中國國債收益率亦遠遠高於發達國國債。

達里奧與不少資產管理從業員都預期，國際投資者未來會持續增加在中國的投資，他稱自己1984年就開始投資中國，一直都看好中國市場，但自己也一直因此受到質疑，情況直到現在終於改變。

中科院料2021年增長8.5% 進出口總額4.9萬億美元

縱使中國市場不無風險，惟達里奧直言：「沒有東西是完美的，但投資需要分散。（中國）資本市場不只在增長，更是好好的投資，而世界對中國投資不足。」

達里奧又稱，中國會成為橋水生意非常重要的一部分。橋水「全天候中國基金」（All Weather China Fund）旗下約有3億美元資產，2020年回報24.6%。橋水整家公司管理資產規模約為1,500億美元。

中國12月外儲升至3.21萬美元 按月增380億美元

大灣區發展今年提速 香港要這樣才不失機遇（中國2021前瞻系列）

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

美國衰落世界重心移向中國？福山這樣推論
2021/01/08
美國衰落世界重心移向中國？福山這樣推論
反制美國制裁 中國發布阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法
今日
反制美國制裁 中國發布阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法
疫情令美國人短命3年 法媒：中國人均壽命料超美國
2021/01/09
疫情令美國人短命3年 法媒：中國人均壽命料超美國
【中美科技戰】芯片漲價潮來襲 衝擊汽車、家電等下游企業
2021/01/08
【中美科技戰】芯片漲價潮來襲 衝擊汽車、家電等下游企業
【中美角力】內地學者列出5論據：「戰狼外交」是偽命題
2021/01/07
【中美角力】內地學者列出5論據：「戰狼外交」是偽命題
中國市場 基金 疫情 達里奧 中國 滬深300指數 外資 人民幣 對沖基金 金融

下一篇文章

特朗普推特被封 胡錫進：證明無完全意義的言論自由
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

澳洲促中國立即讓世衛專家入境 恐加劇中澳關係緊張
澳洲促中國立即讓世衛專家入境 恐加劇中澳關係緊張
特朗普推特被封 胡錫進：證明無完全意義的言論自由
特朗普推特被封 胡錫進：證明無完全意義的言論自由
馬斯克讚中國政府關心人民福祉 華春瑩：評價客觀
馬斯克讚中國政府關心人民福祉 華春瑩：評價客觀
反制美國制裁 中國發布阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法
反制美國制裁 中國發布阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法
拜登想對中國更強硬 美媒打臉：沒那麼簡單！
拜登想對中國更強硬 美媒打臉：沒那麼簡單！
華春瑩評美暴動：為何香港發生就是「亮麗風景線」？
華春瑩評美暴動：為何香港發生就是「亮麗風景線」？