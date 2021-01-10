【河北疫情】石家莊邢台首輪檢測有364例陽性 官方稱擴散風險仍在

河北省政府新聞辦10日下午召開新冠肺炎疫情防控新聞發佈會，河北省疾控中心應急辦主任、流行病學專家師鑒表示，石家莊、邢台兩市第一輪核酸檢測已結束，在檢測的1300餘萬人，共篩查出364例檢測陽性。他指出，目前本次疫情我們沒有看到明顯的拐點，擴散的風險依然存在。 ​​​​

河北省副省長徐建培則介紹，1月10日0時至10時，河北新增40例本地確診病例，全部在石家莊市。40例中有26例為無癥狀感染者轉為確診病例，新增6例本地無癥狀感染者。

師鑒指出，在檢測出的陽性特點是，第一，陽性集中在藁城區，第二，關聯性比較強，基本都與藁城區有關，特別是與增村鎮有關，邢台陽性都在南宮市。從病例分布來看，感染範圍暫時沒有進一步擴大，也不排除病例发生區域繼續增加的可能。對核酸陽性者，第一時間快速轉運至定點醫院，進行救治，及時報告疫情。

▲ 石家莊邢台首輪檢測有364例陽性 河北疾控：擴散風險仍在

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師鑒又指出，目前本次疫情沒有看到明顯的拐點，擴散風險仍然存在，溯源工作仍在進行。石家莊邢台病例的樣本進行了基因測序比對，結果屬於歐洲家系分支，在全球公開數據庫和我國的基因庫檢索中，沒有發現高度同源的基因組序列。

因此，這就可排除與本土以往疫情相關性，並推斷這次疫情病毒來自境外。而本次疫情新冠病毒全基因組序列也不含有英國、南非變異病毒。基於現今早期病例發病時間點，初步估計零號病例早於12月15日。

張文宏：深有信心可在幾星期內得控制

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏就在百度健康醫典會前專訪中表示，新冠疫情傳播遵循點狀-聚集-彌散規律，近期石家莊疫情有明顯聚集特征，未到彌散階段，可在幾個星期或一個月內得控制，對此深有信心。

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責任編輯：游昊雲

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