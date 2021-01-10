蓬佩奧撤美台關係限制 拜登：續守一個中國政策

▲ 拜登打臉蓬佩奧撤美台關係限制：續守一個中國政策

美國總統特朗普任期最後兩周，國務卿蓬佩奧表示，撤銷所有美國與台灣交往的「自設限制」，有意進一步刺激北京並為中美關係改善設置障礙。不過，美國候任總統拜登團隊表示，拜登上任後遵守「一個中國」政策與「台灣關係法」，意味拜登政府會堅持美國以往一貫對兩岸關係立場。

拜登會於1月20日宣誓就任美國第46任總統，針對蓬佩奧言論，拜登過渡團隊官員向傳媒發表聲明，指拜登仍然致力於落實一個中國政策與台灣關係法，上任後繼續支持兩岸以符合台灣人民願望和利益的方式，和平解決問題。該官員表示，拜登相信美方應該向台灣提供強而有力並跨黨派的支持。

蓬佩奧周末突然宣佈，解除美國「自己施加」對行政機構與台灣官方交往的所有限制，聲稱美國過往單方面設限是為了討好中國共產黨。

原白宮國家安全委員會成員、華盛頓喬治敦大學（Georgetown University）教授梅代羅斯（Evan S. Medeiros）形容，蓬佩奧此舉像是宣傳噱頭，實際作用很可能無幾。他指出，特朗普政府在兩周內就要下台，北京雖然肯定會憤怒回應蓬佩奧，但相信不會在拜登上任前採取任何影響與美國新政府關係的行動。

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中國外交部發言人華春瑩表示，美方在中美《建交公報》中明確承諾，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府；蓬佩奧聲明嚴重違反國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政和司法主權，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

美國國務院早前亦宣佈，美國駐聯合國代表克拉夫特（Kelly Craft）會於1月13至15日訪問台灣。中方批評，蓬佩奧之流在不斷上演「最後瘋狂」，不擇手段利用所剩任期蓄意破壞中美關係，服務其個人政治私利。這種伎倆逆歷史潮流而動，違背兩國人民友好民意，必將遭到歷史的懲罰。

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責任編輯：連兆鋒