▲ 特朗普下台但陰魂不散 拜登上台中美關係繼續煩

拜登下周出任美國第46任總統，只是美國大選鬥爭未有結束，反而愈演愈烈。特朗普號召支持者干擾國會確認選舉人票，結果引發暴動奪去多條人命；美國國會山莊更在美英「1812年戰爭」當中，英軍1814年火燒華盛頓以來首次淪陷，西方國家也紛紛擔心美國民主狀況。美國民主制度鬧出大亂子，反映特朗普雖然快要下台，但「特朗普主義」不死，而這恐怕也會繼續影響中美關係。

特朗普高舉反全球化、民粹主義大旗，將全球化一大得益者中國崛起，論述成美國社會停滯不前的主因，他雖然連任失敗，但仍自覺有朝一日可以翻盤再當總統。國會暴動亦證明了，不管特朗普所說所做的有多不可思議，美國一半民眾仍然覺得很有吸引力，並深信大選結果是假的。特朗普即使下了台，仍會繼續是共和黨與美國右翼的「精神領袖」。

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其他共和黨人在此之下為了爭取右翼民眾選票，就算心裏不認同，也不得不向特朗普立場靠攏。美國社會這股保守派民粹思潮，不會因為拜登上任而改變。特朗普執政最後日子鬧出國會淪陷這美國史上黑暗一大章，共和黨政客今後或會與他本人保持距離，但並不會放棄特朗普主義民粹思想；共和黨之後即使有人跑出成為新核心，也難逃特朗普的陰影。

這也解釋了，為何眾人深知特朗普嘗試改變選舉結果，是絕無成功希望的純粹鬧劇，不少共和黨議員上周仍嘗試阻撓國會作實選舉結果。他們不顧必定遭到否決，也一次又一次提出議案挑戰各州選舉人票，這姿態甚至沒有因為特朗普煽動國會流血暴動而改變。

較為高招的共和黨政客，也就如副總統兼參議院議長彭斯，盡量保持低調，對特朗普瘋狂行為不置可否，同時「歡迎」其他人去質疑選舉結果。因為共和黨人若公開與特朗普決裂，就無法動員美國右翼政治力量，難以在自己的選區獲取支持。

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說回拜登。民主黨拿下了參眾兩院控制權，拜登施政可以相對舒服。但是，民主黨掌控國會的優勢極度薄弱，拜登能否扭轉美國在特朗普任內走的方向，變數仍大。

今屆大選民主黨其實在眾議院損失了10席，而參議院與共和黨拉成50對50均勢，要靠副總統特殊一票更有相當風險。假如民主黨內有任何議員倒戈，或出現有議員辭職、身故等突發事件，就會失去參院控制權。這意味拜登政府仍需在一定程度上尋求與共和黨人合作，並向右翼民粹主張妥協。

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這也潛在影響到中美關係。拜登團隊內部對中國政策立場光譜頗闊，可不分褒貶地分成「復辟派」與「改革派」。

復辟派理念與前總統奧巴馬接近，主張避免將中美關係直接定義成大國競爭，並更為重視就氣候、衛生等議題與中國合作。改革派則挑戰這種觀念，立場相對接近特朗普政府，認為美國外交政策需要從根本上改變，視中國為最大挑戰，以適應特朗普背後的美國基層民粹風潮。

拜登這老練政客雖然同時容得下復辟、改革兩派，惟他至今表現得更傾向於改革派，呼籲美國民主夥伴團結一致對抗中國。拜登表現出這種取向自然有國內需求成份，他競選時屢受特朗普攻擊「對華軟弱」，而勝選後民主黨也無法排除需要在國會尋求與共和黨合作的可能，令拜登就算想也無法完全拋棄特朗普主義......

（節錄）

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