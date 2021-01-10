【中美角力】蓬佩奧撤銷美台交往限制 新華社轟用心歹毒

美國特朗普政府任期最後階段，國務卿蓬佩奧周六（9日）宣布，撤銷美國與台灣官員交往的「自設限制」，恐令中美關係緊張再升級。新華社發表評論文章，形容蓬佩奧是美國「史上最差國務卿」，批評將台灣牌打到如此無下限，用心歹毒，中方必將採取一切措施堅決維護自身主權。

《環球時報》社評則警告，若蓬佩奧在任期結束前訪台，解放軍戰機將在飛臨台灣上空，宣示主權。

官媒：台灣問題非美政客「翻本籌碼」

周日（10日）發表的新華國際時評，批評美國少數政客眼裡只有個人政治利益，不惜砸壞中美關係，給繼任者留下爛攤子。在台灣問題上，近來他們變本加厲，從簽署「台灣保證法」、「政治軍事對話」、宣布派美駐聯合國代表訪台，到宣布取消美台官方往來限制。

時評認為，這些政客在台灣問題上如此「不擇手段」，無非是想轉移矛盾，最後撈點「翻本籌碼」，根本不考慮中美兩國關係與兩國人民的長遠利益。但文章強調，台灣問題不是美國少數反華政客的「翻本籌碼」。

蓬佩奧撤美台關係限制 拜登：續守一個中國政策

拜登上台特朗普精神不死 中美關係繼續煩

最後，時評指出，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益。中方必將採取一切措施堅決維護自身主權、安全利益。美方如果任由這一小撮人在台灣問題上搞政治操弄，無疑會破壞中美關係的基石。美方一些勢力若一意孤行，勢必付出沉重代價。

另外，《環球時報》社評指責，在距離特朗普下台只有大約10天時，蓬佩奧對中美關係和台灣問題又一次瘋狂挖坑埋雷。指美國政府過去限制對台官方交往，是其承擔國際義務的一部分，若華盛頓放肆地拆除限制，中美關係必將徹底重新定義，兩國將走向敵對，台灣問題和平解決的國際環境基礎，將坍塌重要一角。

社評指出，蓬佩奧「喪心病狂」之舉，預示兩個不確定性，一是拜登政府將採取什麼政策，是否會讓現政府的嚴重出格之舉實際作廢，不予執行；二是蓬佩奧會否搞出進一步的大動作，例如下台前突訪台灣，製造美台嚴重升級官方交往的既成事實。

《環時》警告：蓬佩奧若訪台 解放軍機將飛往台灣上空

社評認為，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪台，不能排除這是蓬佩奧團隊對北京反應的測試。北京需向美方發出必須懸崖勒馬的強烈信號：若膽敢讓蓬佩奧任期結束前訪台，北京反應將是排山倒海。「屆時解放軍戰機將在第一時間飛臨台灣上空，以前所未有的方式宣示中國對台灣島的主權。如果台美方面膽敢做出過激反應，就很可能觸發戰爭，我們將給配合蓬佩奧表演最後瘋狂的台當局以根本性的懲罰。」

復旦大學美國研究中心副主任宋國友認為，中方一定要堅決維護國家主權，針鋒相對回應，比如相應制裁美國相關官員等嚴厲措施，藉此對拜登政府表明中方底線，防止拜登政府採取進一步惡化中美關係的措施。

對於台灣，外交學院教授李海東則稱，大陸可以採取的措施有很多，什麼時候採取、採取什麼是由大陸自行決定，不會跟著美國起舞，而是按照自己的節奏應對。當前這個關鍵時間點內應會以外交手段為主、軍事手段為輔。例如在美國駐聯合國大使訪台之際，以及期間挑釁發聲，北京嚴厲警告同時，應不排除會軍事演習，以及派遣軍機巡航台灣上空等舉措。

【中美角力】美駐聯合國大使敲定下周訪台 中方：玩火者必自焚

【中美角力】美國高調預告美台軍事對話 台媒稱有這層考慮

國家統一法箭在弦上？台海勢成明年中美角力場

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁