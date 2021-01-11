【中國經濟】內地12月CPI轉升0.2%PPI跌0.4% 同高於預期

內地去年12月全國居民消費價格（CPI）按年轉升0.2%，全國工業生產者出廠價格（PPI）按年跌0.4%，同高於預期。

去年12月CPI按年上漲0.2%。其中城市上漲0.2%，農村上漲0.2%；食品價格上漲1.2%，非食品價格持平；消費品價格上漲0.2%，服務價格上漲0.3%。

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去年12月CPI按月則上漲0.7%，其中城市上漲0.7%，農村上漲0.9%；食品價格上漲2.8%，非食品價格上漲0.1%；消費品價格上漲1.2%，服務價格持平。2020年全年，CPI比上年上漲2.5%。

去年12月PPI按年下降0.4%，按月上漲1.1%；工業生產者購進價格按年持平，按月上漲1.5%。2020年全年PPI比上年下降1.8%，工業生產者購進價格下降2.3%。

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責任編輯：游昊雲

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