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【中國經濟】內地12月CPI轉升0.2%PPI跌0.4% 同高於預期

經濟脈搏 09:36 2021/01/11

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內地去年12月全國居民消費價格（CPI）按年轉升0.2%，全國工業生產者出廠價格（PPI）按年跌0.4%，同高於預期。

去年12月CPI按年上漲0.2%。其中城市上漲0.2%，農村上漲0.2%；食品價格上漲1.2%，非食品價格持平；消費品價格上漲0.2%，服務價格上漲0.3%。

中科院預測今年GDP增8.5% 進出口總額達4.9萬億美元

【中國經濟】內地11月工業利潤年增15.5% 煤炭業利潤增速首轉正

去年12月CPI按月則上漲0.7%，其中城市上漲0.7%，農村上漲0.9%；食品價格上漲2.8%，非食品價格上漲0.1%；消費品價格上漲1.2%，服務價格持平。2020年全年，CPI比上年上漲2.5%。

去年12月PPI按年下降0.4%，按月上漲1.1%；工業生產者購進價格按年持平，按月上漲1.5%。2020年全年PPI比上年下降1.8%，工業生產者購進價格下降2.3%。

【中國經濟】内地11月CPI為11年來首跌 PPI按月轉升高過預期

【中國經濟】路透調查：中國今年經濟增速料2.1% 明年反彈至8.4%

内地9月份CPI按年上漲1.7% 低於預期

責任編輯：游昊雲

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