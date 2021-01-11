【中國經濟】居民消費需求增 內地12月CPI轉升PPI跌幅收窄（更新版）

▲ 居民消費需求增 內地12月CPI轉升PPI跌幅收窄

國家統計局今天公布，2020年12月消費者物價指數（CPI）年增0.2%，改變11月CPI為負0.5%所呈現的通縮跡象；全年CPI年增率為2.5%。去年12月生產者物價指數（PPI）年減0.4%，跌幅比11月縮小1.1個百分點。2020年全年，PPI為2.3%。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟分析，CPI年增率由降轉漲的主要原因，是居民消費需求持續成長，同時受特殊天氣及成本上升影響。

居民消費需求持續成長

受持續低溫天氣影響，鮮菜、鮮果的生產和儲運成本增加，帶動價格上漲；隨著元旦春節到來，消費需求季節性增加，加上飼料成本上升，影響肉類食品價格上漲。

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與去年同期比較，CPI由11月的下降0.5%轉為12月的上漲0.2%。其中，食品價格由下降2.0%轉為上漲1.2%，影響CPI上漲約0.26個百分點。食品中，鮮菜價格上漲6.5%，漲幅比11月下跌2.1個百分點；鮮果價格上漲6.5%，漲幅擴大2.9個百分點；牛肉和羊肉價格均上漲4.6%，漲幅均有擴大；豬肉價格下降1.3%，降幅縮小11.2個百分點。

去年11月CPI年增率為負0.5%，成為2020全年唯一物價指數下跌的月份。

在PPI方面，去年12月份，國內需求穩定恢復，加上部分國際大宗商品價格持續攀升，帶動工業品價格繼續上行。從月增率來看，PPI上漲1.1%，漲幅比11月擴大0.6個百分點。從年增率來看，PPI下降0.4%，降幅比上月縮小1.1個百分點。

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責任編輯：游昊雲

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