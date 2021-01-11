▲ 美台若踩這三條紅線 武統或就在明天

中美的台海地緣政治角力陡然升級，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布將取消美國對台關係裡的交流限制，環球網批評此舉是「最後的瘋狂」。對於中國大陸是否會因此對台動武，淡江大學兩岸研究中心主任張五岳表示，還要看美台外交關係、軍事合作以及獨立動作3條「紅線」是否被挑戰。

台灣的中華經濟研究院8日舉行中華財經趨勢研討會，討論美選之後的大陸、台灣、美國經貿互動展望及影響。

美台外交關係、軍事合作以及獨立動作

張五岳表示，大陸當局是否會對台灣使用武力，得看美台之間的外交關係是否有重大突破，例如總統蔡英文是否有正式訪問美國。但張五岳認為，此次駐聯大使克拉芙特（Kelly Craft）訪台，未必算在其中。

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而在台美軍事合作方面，張五岳指出，例如美軍登上南海太平島、蔡英文登上停泊在高雄港的美國航母、台灣部署薩德（導彈防禦系統）、陸基神盾系统、美國海軍陸戰隊大規模駐台，又或台灣參加美國針對中國的大規模軍事演習等，都是可觀察的指標。

而台灣的政治動作方面，張五岳提到，若台灣更動旗幟、政治實體稱號、修憲進行「法理獨立」，或者將兩岸關係明確定義為「國與國的外交關係」，就有可能引發陸方反應。

針對出現中美關係，張五岳認為即使政權轉移到民主黨手中，「對抗中國」態勢仍不會改變，只是不會如特朗普（Donald Trump）政府那麼激烈，以「刺激北京」為策略。

比較特朗普和拜登（Joe Biden），張五岳認為前者是將民主當作工具與手段，後者則是將民主當作想法與目的。而中美兩國雖在結構上是對抗的，但面對氣候變遷、公共衛生、核武擴散等重要國際議題時，仍有合作的機會。

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責任編輯：鄧國強

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