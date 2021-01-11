胡錫進：這10天是給台獨沉痛教訓的難得窗口期

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環時警告民進黨：如跟特朗普癲 這也會是你最後幾天
拜登就任美國總統前，特朗普政府有意刺激兩岸關係與中美關係進一步緊張。《環球時報》總編輯胡錫進神秘發帖，稱這10天是給台獨「沉痛教訓」的「難得窗口期」。胡錫進未有多作解釋，而《環球時報》早前表示解放軍戰機或直接飛臨台灣上空。胡錫進此時發文引起台灣島內熱議，輿論疑問「要動手了？」
胡錫進周日（10日）晚在微博帖文，內容十分簡短，但非常嚴肅：
「老胡想說，1月20日之前的最後10天是中國大陸給『台獨』勢力一個沉痛教訓的難得窗口期，也是我們在台海鬥爭中塑造新的戰略槓桿的寶貴窗口期。」
儘管胡錫進沒有明說，但顯而明見，1月20日是拜登宣誓就任之日，在此之前是特朗普執政最後10天，胡錫進帖文無疑與美國特朗普政府近日舉動有關。
特朗普政府早前宣佈，安排美國駐聯合國代表克拉夫特（Kelly Craft），1月13至15日訪問台灣；美國國務卿蓬佩奧又聲言，撤銷美國與台灣官方交往的所有「自我設限」。
特朗普政府行動招惹北京憤怒，中方批評蓬佩奧等美國政客「最後瘋狂」，不擇手段利用所剩任期蓄意破壞中美關係，「必遭歷史懲罰」。
《環球時報》更放言，假如蓬佩奧在任期結束前到訪台灣，解放軍戰機會飛越台灣上空宣示主權，而若果台方與美方膽敢以激烈行動回應，則會觸發戰爭。
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責任編輯：連兆鋒